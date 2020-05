Nueva polémica de Moria Casán: Se enfrentó con Ángel de Brito

Moria Casán mediante su cuenta de Twitter le contestó a Ángel de Brito. Lo que ocurrió fue que el conductor criticó la relación que La One tiene con Rubén Mühlberger. Al doctor se le dictaminó la prisión domiciliaria y le clausuraron su clínica. Moría escribió: “Einyel te informan mal, soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo adorado. ¡¡No estoy enojada, no me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de MÍ!! Solo decirte como siempre #MeImpresionaMiFama #ModoMantenimiento y #Plenitud Love REY”.

Einyel, mirá que lo de la obsesión lo planteaste vos eh, a mi me divierte pero es increíble como le molesta a todos que no sea YO, nada peor que la torpeza intelectual maquillada con barro! Mi 👅y otras partes de mi body necesitan un mata 🔥 jaaa #RelaxEnergético , el mejor!!! https://t.co/09g51wvx1E — Moria Casán (@Moria_Casan) May 20, 2020

Lo que pasa es que el conductor de Los Angeles de la Mañana (ElTrece) había declarado: “Me dijeron que Moria está muy enojada con lo que están diciendo en los programas sobre ella, pero tiene que entender que es la más famosa”. Luego de responderle, la actriz agregó: “Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí salvo muuuuy contadas excepciones, no califican, por tener el ass (la cola) muy sucio y me halaga que tengan obsesión por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo”.

Ahí, quien retrucó fue De Brito: “Me alegro que no estés enojada @Moria_Casan y coincido que hay gente obsesionada con vos y no por razones éticas”. Para cerrar Moria escribió: “Einyel, mirá que lo de la obsesión lo planteaste vos eh, a mí me divierte pero es increíble cómo le molesta a todos que no sea yo ¡nada peor que la torpeza intelectual maquillada con barro! Mi lengua y otras partes de mi body necesitan un mata fuego jaaa #RelaxEnergético, ¡¡el mejor!!”.

“El doctor me esperaba”

Hace unos días Casán tuvo una comunicación con Beto Casella (conductor de BentidaTv y también fue paciente del doctor). Cuando hablaron sobre el caso de Mühlberger la bailarina dijo: “Yo hace muchos años que me atiendo, en un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Y después Marcelo Polino me habló para que volviera porque el doctor me esperaba… Y volví como si nada hubiera pasado. Al doctor Mühlberger me lo presentó Carlo Di Domenico. No tengo idea por qué le allanaron la clínica”.

Para finalizar, la conductora declaró: “Yo no considero un centro de estética a la clínica del doctor Mühlberger ni ahí porque es un doctor y segundo que la clínica parece la NASA, es de otro mundo. No puedo decir nada más. El doctor sabe muchísimo y mucha gente fue por mí, creo que son momentos que está todo muy sensible para la comunidad, la gente no está muy bien con la paranoia del Covid-19 y es lógico. La Justicia seguramente determinará qué pasó”.