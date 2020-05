Benjamín Vicuña reveló qué es lo que más le cuesta del aislamiento

Benjamín Vicuña (pareja actual de la China Suárez) fue entrevistado por la periodista chilena María Luisa Godoy. A través de un comunicado vía videollamada el actor habló sobre sus hijos: “Mis hijos están bien, felices y me repiten mucho de que están felices de estar con sus papás. La gran queja de estos tiempos es que no nos encontramos con nuestros hijos. Ellos tiene una carga educativa tremenda; mi hijo más grande entra al colegio a las 7.40 y hay veces que vuelve a casa a las 19, son 12 horas, están agotados. Uno los ve, los saluda y ni te registran”.

Además agregó: “Este es el costado lindo. Pero después hay una demanda que no es menor. Hay que estar, acompañar.”. Respecto a lo que más le cuesta con el tema de la educación de sus hijos dijo: “Lo que más me cuesta son las tareas con los más grandes, porque ya se ponen rudas. Matemáticas, Inglés… Lo que pasa con las tareas con los más chicos es que uno tiene que estar. No es que les puedo dejar la computadora o el teléfono. Con Benicio, las tareas son con el papá, y la verdad es que se están cebando. Básicamente es lo que hay que hacer ahora”.

Vicuña comentó la alegría que tiene de poder pasar tiempo con sus seres queridos: “En mi caso, es estar con ellos. Tratar de dejar la nostalgia y la ansiedad por el futuro. Poder pensar en el día a día, disfrutar de mis hijos. Algo de lo que tanto me quejo es no poder estar con ellos a causa de mis viajes. También cuando mis hijos más grandes están con su mamá puedo estar un poco más tranquilo. Va a sonar un poco egoísta, pero estoy buscándole el lado positivo a toda esta pandemia mundial que nos tiene muy angustiados”.

“Situación terrible”

Para cerrar comentó: “Tengo a todos mis compañeros actores en una situación terrible. Algunos no trabajan y otros no pueden comer prácticamente. Hoy estoy con una fundación acá en Argentina repartiendo bolsones de comida para los que más lo necesitan”. Uno de los sectores más golpeados económicamente fue la de los espectáculos masivos en Argentina. Por la cuarentena no se pueden realizar eventos de música, programa con mucha asistencia de público (como por ejemplo Bailando por un sueño) ni obras teatrales, entre otros espectáculos.

En días anteriores Vicuña y Eugenia Suárez estuvieron en boca de todos. Lo que ocurrió fue que, mediante una fotografía y a través de las redes sociales la actriz decidió confirmar que está embarazada. Ese hecho tuvo tanto apoyo como criticas, estas últimas efectuadas principalmente por los medios de comunicación. El problema es que la pareja no aceptaba dar declaraciones a los medios de la farándula y eso no cayó bien a los mismos. Incluso en el programa de Jorge Rial (Intrusos) el periodista Rodrigo Lussich los trató de “psicópatas” y “rompe huevos”.