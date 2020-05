“Conectate con la escuela”: cómo funciona el programa en Tafí Viejo

El programa “Conectate con la escuela” fue realizado por la Coordinación de Educación Digital (CED) del Ministerio de Educación. Diseñaron una web que permite a docentes, padres e hijos continuar con la enseñanza a través de medios digitales. Sin embargo, la brecha digital en la provincia es grande, por lo que en localidades como Tafí Viejo optan por descargar el material educativo y compartirlo a través de pendrives o impreso.

Analía Andrada, profesora y jefa del departamento de Gestión Educativa dependiente de la secretaría de Planificación y Articulación Estratégica, explicó: “Estamos con la segunda y tercer entrega de cuadernillos digitales para que los alumnos, docentes y vecinos interesados retiren y pueda trabajar las tres modalidades obligatorias del sistema educativo. Pueden acercarse con su pen drive o tablet y nosotros le copiamos todo el material”.

Videos y PDF para los niveles inicial, primario y secundario, contenidos audiovisuales de gran calidad para entretener y educar, y recordar que la educación es un derecho y es gratuita en este país. En busca de llegar hasta los sectores sin acceso a una computadora o internet, la municipalidad de Tafí Viejo, en su página, explica que están haciendo entrega de ejemplares impresos.

Las medidas tomadas por Tafí Viejo deberían imitarse en toda la provincia y el país, para que la brecha no deje a los niños sin educación. Estamos casi a mitad de año y no ha habido clases presenciales en casi todo el mundo, algo que los gobiernos consideran de menor prioridad ante la pandemia, pero que no debe descuidarse, de los niños depende el futuro, como dice la frase.

Los interesados en obtener los archivos digitales deben dirigirse a las oficinas del área ubicadas en av. Sáenz Peña 234, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Para consultas comunicarse al 3816461969.