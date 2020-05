Laurita Fernández habló sobre su ruptura con Cabré

Laurita Fernández realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram junto a Telefe Noticias. En esa comunicación habló sobre lo que pasó con Nicolás Cabré. “Me separé y me pegó la angustia. Se me cerró el estómago. Lo cual tuvo su parte positiva, porque no abrí la heladera para nada. Por ahí me pasó un día entero y no me daba cuenta que no había comido. Sé que no está bien, pero me pegó por no tener hambre, ni ganas de comer. Bajé un poco de peso ahí y ahora sigo entrenando, que es mi descarga física”.

Sobre su aislamiento Fernández declaró: “Cuando recién empezó todo sentí que era una novedad. me descargó una aplicación para hacer una clase de gimnasio de yoga, o estaba en YouTube o en Instagram viendo un vivo de alguien. Era todo muy claro. Desde cuando todos caímos en cuarentena, siento que todos estamos buscando que hacer. A mí lo que me sorprende maravillosamente es la capacidad de adaptación que tenemos las personas. Si te pones a pensar hoy estamos hasta estimulados de cosas”.

Ahí la actriz empezó a detallar las actividades que generalmente pueden hacer la gran mayoría de las personas: “Hay una gran cantidad de actividades que se pueden ver, que se pueden hacer desde casa. Para mí es increíble, porque estamos hablando que hace dos meses no sabíamos qué hacer y hoy ya se van acomodando las cosas. Uno trata de organizar sus tiempos y hacemos ejercicios, tareas de la casa, cocinamos, seguimos con el colegio, etc. Eso es algo que me gusta mucho”.

“Es difícil”

Respecto a su separación dijo: “Pasé por un proceso y sigo pasando por algo que es difícil, con el masoquismo a full de ponerme a ver fotos, videos y esas cosas me hizo llorar mucho. Pero también me permití y entendí que tenía que pasar por eso, hasta yo misma, dije que ya está”. Sobre una posible reconciliación con Cabré comentó: “No creo que volvamos a estar juntos. Cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes no tiene sentido”.

Para finalizar Laurita comentó: “También es un momento muy complicado para tomar decisiones. Pero así y todo uno siente, las toma, habla y piensa. Y yo hoy creo que no hay vuelta atrás porque no es mutuo. Ni las ganas ni el interés. No da remar, esperar o pelear algo solo. Lo mejor es seguir con tu vida y ya”. La noticia de la ruptura de la pareja se conoció en el programa Los Ángeles de la Mañana, cuando la actriz se comunicó con Ángel de Brito y le aclaró que “este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desencontrados”.