¿Martín Baclini se separó de Agustina Agazzani?: “Se terminó”

Todo indica que Martín Baclini y Agustina Agazzani terminaron con su relación. Los rumores iniciaron ya que Ángel De Brito subió una imagen en su cuenta de Twitter donde están el empresario y la modelo con el título “Se terminó”. Por su parte, Agazzani estuvo en el programa de Lizzi Tagliani El Precio Justo. “Nos estábamos conociendo antes de la cuarentena. Creo que a más de uno lo debe haber agarrado con una situación así. Vamos a ver qué pasa después”, dijo la joven respecto a su pareja.

SE TERMINO. pic.twitter.com/dqFKtHxZZv — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 21, 2020

Además, según informó el periodista Juan Etchegoyen el empresario dijo que está viviendo en Rosario por cuestiones familiares, mientras que su novia sigue en Buenos Aires. Pero no quiso hablar sobre la separación afectiva. “Estoy con temas personales, con la cabeza en otro lado. No tengo mucho para decir por el momento. Prefiero no hablar y serte sincero”, le contestó a Etchegoyen. Aclaró que cuando se levanten las restricciones por la cuarentena podrá viajar para un reencuentro y calificó de “muy buena gente” a su pareja.

Anteriormente, Martín se comunicó con De Brito y habló sobre la baja de Agustina del Bailando por un Sueño. “Se bajó por lo que ella expresó por sus redes, para seguir su camino. Lo consultó conmigo pero le costó una semana aceptarlo, decidir si lo hacía o no. Hacer el Bailando es la mejor idea de cualquier artista que se quiera divertir, pero hay gente que no está preparada. Cuando me llama la escuché 100×100 de entrada porque ella tiene que ser libre y elegir lo que le hace feliz”.

“Cambió todo”

El conductor de “LAM” (y uno de los que serán jueces del Bailando) detalló los motivos por los cuales no participaran del programa de Marcelo Tinelli ni Baclini, ni Cinthia Fernández, ni Agazzini: “La decisión de que no estén en el Bailando fue de la producción del programa. La idea principal era que estén todos: Cinthia con su bailarín, Martín con su novia. Agustina se bajó y cambió todo. Su no hizo un efecto dominó que le llego a Cinthia y por consecuencia no podrá participar”.

Por su parte, una que festejó lo sucedido fue Cinthia Fernández. A través de Twitter escribió: “Qué bueno, ahora va a tener que laburar como todos los mortales”. En ese momento las críticas a la expanelista de “LAM” no tardaron en llegar y Cinthia contestó: “Gracias a mi talento trabaje con números” y también dijo que “manejar empleados desde el teléfono no es laburar”, en respecto a Baclini. Mientras que la mediática utiliza su Twitter para escribir de lo que sucede en la farándula, en su cuenta en Instagram muestra lo alegre que está al pasar tiempo con sus hijas.