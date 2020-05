Mühlberger aseguró que en su caso “hay una mano negra”

Ruben Oscar Mühlberger, más conocido como el “médico de los famosos” acusó de que en su caso “hay una mano negra”. Hoy en Polémica en el bar, Samuel Chiche Gelblung reveló un audio que el doctor le mandó. “Hola Chiche. Yo voy a hablar ahora con Cúneo Libarona (abogado del profesional) porque cuando me mandaron a mi casa me prohibieron (hablar), la fiscal esta que no me quiere para nada, me prohibió permanentemente hablar con medios y todo eso. Si te parece bien, le pido a Libarona que salga en mi nombre”.

“Sabés que la detención es injusta. Acá no hay nada. Fijate lo que le hicieron a Pérez Volpin y eso si que hubo muerte y dolo, y todo lo que quieras y fueron solamente a la clínica a sacar los endoscopios. No revisaron ni las habitaciones, ni el quirófano, ni nada. Y ahí si, era una mujer mediática y política. Entonces viste, acá hay una mano negra”, dijo Mühlberger. Pérez Volpin fue una periodista, presentadora de televisión y política argentina. Fue reconocida como presentadora del canal Todo Noticias desde 1996 y del programa Arriba argentinos.

El lunes 5 de febrero de 2018 ingresó al Sanatorio Trinidad de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro abdominal complejo, según el parte médico de la institución. El 6 de febrero se le realizó una endoscopia digestiva alta y sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte. La familia de la periodista acudió a la justicia para hacer la denuncia a fin de esclarecer el hecho y el 7 de febrero se conoció que el caso, a cargo del juez Gabriel Ghirlanda, se caratuló como homicidio culposo.

“No hay ningún tipo de delito”

Cúneo Libarola había declarado días atrás en diálogo con AméricaTv: “Yo lo conocí ayer (a Mühlberger) y lo vi muy firme. Tuvimos una entrevista ayer y otra hoy en la cuál declaró con bastante tranquilidad. Él estaba muy ansioso. Es la primera vez en su vida que concurre a un tribunal de esa naturaleza. Para mí no hay ningún tipo de delito. Te dio la verdad, necesito una hora de facultad y te lo explico en un pizarrón. Pero por ejemplo, la promoción de un remedio tiene que ser a tiempo fijo, secreta e infalible. Y no hay ninguna de las tres supuestas en el caso”.

La fiscal del caso es Valeria Massaglia, aseguró a la prensa que “mucha gente se está animando a declarar pero con mucho miedo”. La funcionaria judicial también dijo: “Les queremos transmitir tranquilidad a los que no lo han hecho. Les ofrecemos que declaren bajo identidad reservada. No hay inconvenientes en que declaren, son muy importantes los testimonios que estamos recogiendo, estamos en plena investigación. Cada vez se anima más gente a declara. Algunos están muy asustados. Hay un testigo que trabajó en la clínica que fue amenazado, que ya realizó la denuncia”.