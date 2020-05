Nicole Neumann se defendió por las criticas que recibió tras hacer una entrevista

Tras la polémica entrevista que hizo Nicole Neuman a una doctora, la modelo se defendió en su cuenta de Instagram. A través de historias dijo: “quiero hablar con mis seguidores sobre los disparates que estuve escuchando. Acá (en su Instagram) se hizo simplemente una entrevista a una médica que tiene su licencia. La idea es escuchar diferentes tipos de voces. Quizás entre esas dos está lo que vos pensás y crees Y quizás no. Como dije antes No necesariamente la persona que yo entrevisté tiene que tener la misma línea de pensamiento o creencias”.

Respecto a su entrevista, Nicole expresó: “Nadie se proclamó antivacuna. Mucho menos yo lo cual es muy gracioso. Yo llevé a mis hijas a vacunarse en enero. yo fui una de las primeras recomendables a todos antes dela cuarentena que se quedarán en casa por lo que sucedía en Europa. También fue una de las primeras en salir con barbijo a las calles. Por ese motivo en ese momento recibí muchas burlas. a pesar de que está clara la línea la cual yo estoy, eso no quiere decir que no pueda escuchar otros tipos de pensamientos”.

“Yo respeto las creencias de todos. Lo que me parece una aberración es la gente que escucha algo que no le parece que está bien y lo descalifica. Pero bueno, Hay un montón de variedad en la senda del Señor” comentó la actriz. Además aclaró: “La gente que hizo eso vive de hablar mal todo el tiempo de otras personas. Los invito de vuelta a un espacio donde el que quiere escucha diferentes opiniones. Al que no le guste lo puede pasar de largo. Si tienen algo que refutar o contradecir pueden convocar a las personas entrevistadas”.

“Ya se sabe lo que pienso”

Neumann explicó qué es lo que le molesta: “Me parece patético poner dichos y palabras en la boca de una persona que no tiene esos pensamientos. Si quieren hablar de mí me pueden preguntar cualquier cosa directamente a mí. De todas formas yo siempre hablo abiertamente en mis redes, así que ya se sabe lo que pienso. No hace falta invocarme creencias que no tengo solamente por el simple hecho de tener más puntos de rating. Me parece que no es un momento para estar atacando y agrediendo, me parece que es un momento para estar unidos”.

Para finalizar, la joven contó cómo esta con la situación actual: “Estoy asustada como todo el mundo. Pero estoy tratando de enfocarme en el lado positivo y de que el miedo no me paralice. Estoy disfrutando de mi casa lo cual es algo que nunca puedo hacer porque estoy 11 horas trabajando en la calle. Disfruto de compartir tiempo con mis hijas, de desayunar y cocinar juntas. Disfruta de un montón de cosas qué con la vida diaria antes no podía. Así que yo les deseo amor y luz a todas las personas que andan agrediendo por la vida ya que lo necesitan mucho”.