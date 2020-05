Tucumán se sumó a un proyecto educativo internacional

Debido a la situación actual, El Ministerio de Educación de Tucumán desarrolla un Observatorio de Políticas Educativas. En el marco de estas políticas educativas, el ministro Juan Pablo Litchmajer se reunió a través de videoconferencias con expertos en educación de todo el mundo. Este encuentro apunta a a debatir sobre los desafíos que representa la pandemia para la educación. A su vez, el profesor de Curiosidad estadounidense, Matthew Murrie, presentó su proyecto “What if Curiosity”.

Cabe recordar que Murrie participó como conferencista en el II Congreso Internacional de Educación. En dicho espacio, compartió con los educadores de la provincia sus estudios sobre la importancia de la curiosidad en esta actividad. En ese sentido, el especialista centra su trabajo en intentar transformar el modelo tradicional de educación, fomentando la curiosidad, creatividad, innovación y emprendimiento.

Un proyecto colaborativo

Actualmente, el profesor norteamericano se encuentra trabajando en un proyecto que integra a maestros y alumnos de escuelas de distintos países. A este proyecto lo llamó “What if we Collaborate to Create the School of Tomorrow, Today”, que se traduce como “¿Que tal si colaboramos para crear la escuela del mañana, hoy?. Por ello, invitó a todos los educadores tucumanos a llevar a cabo dicha iniciativa. A través de ella, se ofrecerían capacitaciones sobre modelos de ONU, / ODS, Emprendimiento, codificación, curiosidad, liderazgo, comunicación y escritura.

En este sentido, el titular de la cartera educativa opinó sobre este proyecto. “Es un proyecto global que deriva de un problema global; que requiere de una solución global, pero también de soluciones locales. Es absolutamente crucial en esta etapa mirar todo en su contexto. Pensar globalmente y actuar localmente”. Además, agregó que este pensamiento no es nada nuevo, pero recalcó que es el momento perfecto para llevarlo a cabo de una vez.

Por su parte, Mathew Murrie explicó que hay una gran oportunidad detrás de los educadores. “Todas las opiniones, anécdotas, estudios, todo muestra que el modo en el que aprendimos está quebrado. Entonces, ¿por qué no tomamos esta oportunidad para crear la escuela de mañana, hoy?” sentenció. Dicha jornada terminó con el acuerdo entre el Ministerio de Educación y Murrie para capacitar docentes locales. En el marco de esta iniciativa, se realizará conferencias periódicas para llevar adelante un seguimiento del proyecto de innovación educativa.