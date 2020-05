Vuelven a funcionar los comercios los sábados a la tarde

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, continúa flexibilizando las medidas para los comercios, con el fin de reactivar la economía en la provincia. Ahora dispuso que locales comerciales puedan abrir los días sábados en horario vespertino, de 16 a 20 horas. La medida entrará en vigencia este sábado 23 de mayo. Información emitida por la página de Tafí Viejo.

Desde el 11 de mayo empezaron a soltar la rienda sobre las restricciones en los comercios, los negocios pueden abrir sus puertas de lunes a viernes de 9 a 13 horas por la mañana, y de 16 a 20 horas por tarde. Los sábados estaban habilitados para abrir solamente de 9 a 13, ahora se agregará el turno de la tarde también. Es indispensable recordar las medidas sanitarias y cumplir con el protocolo.

El Protocolo de Seguridad para la apertura de comercios indica que:

Distanciamiento de los clientes. Un cliente cada 16 metros, y 1,5 metros de distancia en las colas de espera.

Desinfección de las manos de los clientes al entrar al local, y del personal del comercio de manera frecuente.

Uso obligatorio de barbijo para clientes y personal de atención al público.

Señalización de pisos, en el acceso y en los salones de venta, con carteles y cintas.

Desinfección de lugares comunes, y uso frecuente con agua, jabón y lavandina.

La disposición del gobernador es casi una recomendación, puesto que cada intendente tiene la decisión sobre su jurisdicción. No obstante, dado que las localidades del interior presentan pocos o nulos casos de Covid-19, se augura que los jefes municipales acatarán la medida. Se recuerda a los vecinos tener prudencia, y no salir de no ser necesario.