Yanina Latorre arremetió contra Beto Casella: “Estafa es lo que hacés vos”

Yanina Latorre se enojó en vivo hoy en Los Ángeles de la Mañana. Beto Casella la trató de estafadora y la panelista no dudó en contestarle: “Mirá Beto Casella, yo soy contadora pública y sé bastante de leyes. Soy profesional, no como vos que no sé si sos productor o periodista. No lo había visto antes, me cansaste. Hoy te va a llegar una carta documento. No le prometí a nadie un negocio millonario. Eso es una página que te lleva a un link para comprar cremas como lo tienen todas. Es un negocio legal”.

Latorre se defendió y acusó a Casella de estar obsesionado con ella: “Esta vez lo digo en serio. Ya no me causa gracia la obsesión de Beto porque son todas las que hacen exactamente lo mismo que yo”. La integrante de “Yanardo” se defendió: “Siempre te detenés en mí. Hoy vas a tener que explicar vos en la justicia lo que decís de mí”. Y explicó: ” si entrás a la página, con ese link podés comprar cremas, jabón, pasta de dientes. Me cansaste”.

Además habló sobre la relación que tiene el conductor de BenditaTv con el doctor Mühlberger: “Estafa es lo que hacés vos con Mühlberger, Casella. Estás en todos los programas defendiendo a un tipo de evasión fiscal, clínica no habilitada, matrícula vencida, remedios vencidos y gente que ha ido y le daban clonazepan con un tecito rojo. Te mando un beso, rico”. En días anteriores, Beto había defendido al médico mediático: “Mi experiencia ha sido fabulosa. Yo nunca fui por nada estético, pero todo lo que a mí me ha dado siempre ha sido natural”.

“Estoy podrida”

Yanina también arremetió contra Bendita: “Ya tengo los huevos al plato de Bendita y de toda esta gente. Y si vos me vas a decir estafadora, Beto Casella, me lo vas a tener que explicar en la justicia. Y dejen de levantarme en Bendita todos los días. Hoy voy a mandar una carta documento para que en el nueve dejen de nombrarme. ¿Le puedo escribir al abogado ahora así no me olvido? Estoy podrida, loco”. Además aclaró: “Qué tiene de malo vender cremas o lo que se me cante. ¿Te pensás que voy a publicar algo ilegal con mi nombre? “.

Acto seguido Latorre llamó a Fernando Burlando en vivo para denunciar a Casella. Antes de contestar, le pasó el celular Ángel de Brito. Cuando se pudieron comunicar con el abogado, Ángel le comentó: “Tenemos problemas con Beto Casella, que denunció a Yanina Latorre como estafadora y ella te llamó porque le quiere mandar una carta documento”. “Esos dichos no tiene ningún tipo de condena penal. Es una calumnia”, explicó Burlando. Para finalizar agregó: “Si Yanina ve si hay algún tipo de situación personal tal vez se pueda lograr que no se la mencione más”.