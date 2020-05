Alberto Fernández: “La cuarentena no puede ser un sacrificio”

En la jornada de este jueves, el presidente de la nación dejó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viajó al interior. Esta fue su primera salida del AMBA desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En este contexto, Alberto Fernández, afirmó que “la cuarentena no puede ser un sacrificio”. A su vez, el mandatario, aclaró: “Cada gobernador decide que actividad se abre”.

Según supo NA de fuentes oficiales, la nueva prórroga de la cuarentena obligatoria será anunciada el próximo sábado por la tarde desde la residencia oficial, mientras que este viernes el mandatario se reunirá con expertos y hablará por videoconferencia con gobernadores. Alberto Fernández reiteró que “queda en cada gobernador qué actividad se abre y cuál no”.

“Estoy contento porque los gobernadores han actuado con responsabilidad.

No todos tienen la misma suerte, porque donde más gente vive, en la Capital Federal y la provincia, el problema es más agudo, pero lo importante es que todos estamos trabajando juntos”, resaltó. “No vamos a hacer nada que no debamos hacer. En mi querida ciudad de Buenos Aires, por más que a los porteños no les guste, hablo de la salud”, sostuvo Alberto Fernández.

Su actividad en las provincias

En Tucumán, el presidente fue recibido durante la tarde en el aeropuerto local por Manzur, junto a quien luego visitó una obra de una planta de tratamientos cloacales. El mandatario estuvo en ambas provincias acompañado por una comitiva integrada por los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y los secretarios, Julio Vitobello y Martín Gill.

En Santiago del Estero visitó el departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina. Luego el presidente se dirigió a la capital de la provincia. Ahí recorrió las obras de ampliación de colectores, redes cloacales y conexionado extra domiciliario, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180 mil indirectos. Habrá cobertura del 100 por ciento de desagües cloacales, informó Presidencia en un comunicado.