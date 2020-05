¡Cuidado! Hay información falsa circulando sobre la Tarjeta AlimentAR

La Tarjeta AlimentAR forma parte de una medida asistencialista del gobierno nacional. Fue implementada para combatir el hambre en los segmentos que más lo requieren: madres o padres de niños de hasta 6 años que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Si escucha o le llega información al celular de que la Tarjeta AlimentAR requiere previa inscripción o debe realizarse con intermediarios, es falso, denuncie y no comparta. La página del Gobierno de Tucumán específica que no se requiere inscripción, no se debe tratar con intermediarios, y se otorga por medio del cruce de información que realiza ANSES a partir de su propia base de datos.

El área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación expresó su disgusto ante esta información falsa que se viralizó por WhatsApp y redes sociales: “sin dudas, se trata de una maniobra despreciable, que busca utilizar de forma inescrupulosa los datos de quienes se inscriban en ese sitio web”.

¡Cuidado con las fake news!

Implantar un tema en la opinión pública es muy fácil, solo se requiere que las personas compartan y no corroboren la información, algo que hace la mayoría. Es importante revisar que esa información que llega por WhatsApp o se comparte en las redes sociales haya sido confirmada por un medio oficial. De otro modo colaboramos, sin querer, con malintencionados que buscan sacar provecho.

En esta estafa que quisieron implementar con la Tarjeta AlimentAr, de seguir el enlace hacia ese supuesto “intermediario” y proporcionar nuestros datos, estamos dando la posibilidad a infinidad de robos. Cuidar nuestros datos es importante ¡No proporcione información vital a medios que no estén verificados con el candado en su página web!, y aunque lo estén, asegúrese de que sean reales.