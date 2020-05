Elías de Pérez desmintió al Presidente

En su primera misión oficial al interior del país durante la pandemia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó este jueves la provincia. El primer mandatario recorrió la planta de tratamiento de residuos cloacales ubicada en Las Talitas, dentro de la intensa agenda que desarrolló en Tucumán. El titular del Ejecutivo nacional celebró poner en funcionamiento la obra esperada por los vecinos de la zona. Por su parte, la diputada Silvia Elías de Pérez denunció las palabras del Presidente.

Desde la Gobernación anunciaron que la instalación fue transferida oficialmente por el Gobierno central a la administración provincial tras la firma de una serie de acuerdos vinculados al desarrollo de obras sanitarias, viales y habitacionales. Para esto, el Presidente firmó el acta de ratificación del convenio de transferencia de los servicios correspondientes a la obra “Planta depuradora de líquidos cloacales de Las Talitas”. En conferencia de prensa, Fernández y Manzur celebraron de forma recíproca.

Tras la recorrida por la planta se realizó una conferencia de prensa donde Fernández adjudicó el mérito de la planta a la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta, Cristina Fernández. El Presidente expresó: “Cristina terminó esta obra en el 2015. Uno no logra entender que obras terminadas no sean puestas en funcionamiento por alguien que puso poca atención en los tucumanos”. El mandatario con esto recalcó que no se afectó al gobierno de Manzur, sino que se afectó a decenas de miles de tucumanos.

La denuncia de la oposición

En ese sentido, el Presidente aseguró que el mandatario provincial ya le hablaba de estas instalaciones durante la campaña. Remarca en su discurso que apenas dio inicio la gestión el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, tomó las riendas del asunto. Por otro lado, la diputada de la oposición expuso fotos aéreas correspondientes a diferentes obras públicas en construcción de Tucumán. Las imágenes están vinculadas a los recursos utilizados sobre la planta de Líquidos Cloacales en Las Talitas.

La representante del Bloque Juntos por el Cambio por Tucumán mostró a través de fotos satelitales que desmiente de manera contundente los dichos de los mandatarios nacionales y provinciales. En su cuenta de Twitter, dio detalles sobre la planta de Líquidos Cloacales en Las Talitas con capturas de diferentes fechas. “Foto 15/06/2015: Inconclusa, Foto 08/03/2016: En ejecución, Foto 22/11/2017: En ejecución, Foto 04/10/2018: Terminada y funcionando”, la opositora remarcó así que Alberto y Manzur mienten.