Agustina Agazzani confesó que nunca fue novia de Martín Baclini

Agustina Agazzani y Martín Baclini vienen estando en boca de todos sus seguidores. Lo que sucede es que la pareja (que finalmente no va a participar del certamen Bailando por un sueño) parecería estar en un momento de separación. Ante los rumores ahora se suman las nuevas declaraciones de la modelo en el programa Corte y confección (transmitido por ElTrece). La conductora Andrea Politti le consultó lo que pasó con el empresario rosarino.

Agustina reveló para sorpresa de muchos que ellos nunca fueron novios: “Con Martín nunca fuimos novios y eso es lo que siempre dijimos… que nos estábamos conociendo en los tiempos naturales de una relación. Y nos agarró la cuarentena a menos de un mes de estar viéndonos, imaginate. El título de novia me lo pusieron, pero nunca lo fui. Y ahora, por supuesto que menos. En la cuarentena ¿cómo se avanza?. No nos estamos comunicando. A parte tuvimos problemas personales los dos y como que cada uno se fue para su lado, digamos”.

Anteriormente Agazzani estuvo en el programa de Lizzi Tagliani, El Precio Justo. Allí la joven también explicó lo que pasó con el bailarín: “Nos estábamos conociendo antes de la cuarentena. Creo que a más de uno lo debe haber agarrado con una situación así. Vamos a ver qué pasa después”. Por su parte, el conductor y periodista Ángel de Brito avisó mediante su cuenta de Twitter sobre la separación hace unos días atrás. Subió una imagen de ellos dos con el título ‘Se Terminó’.

“Muy buena gente”

Por el lado de Baclini en sus redes hay silencio, pero si habló con Juan Etchegoyen. Cuando le preguntó por la ruptura amorosa, el bailarin aclaró que no quería hablar respecto al tema y dijo: “Estoy con temas personales, con la cabeza en otro lado. No tengo mucho para decir por el momento. Prefiero no hablar y serte sincero”. También comentó que cuando se levanten las restricciones por la cuarentena podrá viajar para un reencuentro y calificó de “muy buena gente” a su pareja.

La joven no nombró a Martín en sus últimas publicaciones de su cuenta en Instagram (donde tiene 369 mil seguidores,), pero si subió una fotografía en la que lo que escribió muchos relacionan con el final de la pareja. “¿Por qué tendemos a ocultar lo más lindo de la vida? Desde el cuerpo, hasta los sentimientos. Yo me niego”, comentó. Además subió una historia en la se se leían la siguiente reflexión: “Recuerda: A quien te lastimó deséale amor. Eso le falta. Eso te sobra”.