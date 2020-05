Ángel De Brito reveló detalles del cruce entre Tauro y Rial

Luego de la fuerte discusión que tuvieron Jorge Rial y Marcela Tauro en el programa Intrusos hace cuatro días, lo que sorprendió a muchos es que la panelista no aparezca en el piso del programa. Además, la vuelta de Débora D’Amato alimentan esos rumores. Uno que habló sobre lo sucedido fue Ángel de Brito (conductor de ‘LAM‘). En el programa radial El Espectador, que se transmite por CNN Radio AM 950, se comunicaron uno de los jueces que estarán en el Bailando.

De Brito reveló que se comunicó con Tauro y que la panelista le contó lo que pasó después del cruce: “Estaba estipulado que Débora D’Amato vuelva al programa. Marcela Tauro discute el miércoles y el jueves no aparece. Cuando hablé con Marcela me dice puntualmente que no habló con nadie y no sabe si vuelve al programa o no. También me dijo que después de la discusión con Rial, en el corte siguieron discutiendo y Marcela dijo ‘renuncio al programa’. Hay que ver qué pasa ahora. Yo creo que van a pasar unos días, va a bajar la calentura y Tauro va a seguir en Intrusos“.

Por otra parte, en diálogo con el programa La Once Diez, Radio de la Ciudad, el panelista Adrián Pallarés, también habló del caso: “Lo que ocurrió fue lo que pasó al aire, un intercambio de opiniones sobre un testimonio. Estaba decidido desde antes que íbamos a empezar a rotar los integrantes del panel por la pandemia y que la primera iba a ser Débora D’Amato. Es así, lo juro por mis hijas. Habíamos tratado de rotar en algún momento y fue decidido desde la producción”.

“No hablé con Marcela”

Pallarés brindo su opinión sobre el hecho: “Yo trabajo hace siete años en Intrusos y ellos se conocen hace 30 años, son historias de muchos años de conocerse y saber sus timings. La verdad es que no hablé con Marcela pero sé que hubo una molestia entre los dos, se vio al aire. Cualquier programa la quisiera tener, pero ella es muy Intrusos, muy su formato. Lo que yo quiero es que Marcela vuelva a Intrusos. Ella, Dani Ambrosino y Jorge Rial son mas Intrusos que nadie”.

Mientras Tauro guarda silencio, en su cuenta en Instagram recibe tanto apoyo como criticas por lo sucedido. Respecto a la acusación que le hizo a Roccabruna (exsecretario del médico de los famosos) un seguidor le comentó: “Esperaba otra actitud, mas ‘honesta’. El chicaneo a ese chico, no correspondía”. Otro le escribió: “Tauro siempre te banco, pero no me gustó cómo le hiciste sentir mal a este chico que fue a contar lo que vivió. Vos lo hiciste poner incómodo”. Unas palabras de apoyo que recibió Tauro fueron: “No te dejes maltratar por Rial, no me gusto lo que vi como te trató esta tarde”.