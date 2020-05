¡Lluvia de críticas! Cristina Pérez discutió con el doctor Cahn

Cristina Pérez tuvo una discusión con el infectólogo Pedro Cahn, con respecto a la cuarentena en Argentina. Cuando la tucumana le preguntó al profesional sobre la quinta fase del aislamiento se vivió un fuerte cruce entre ambos. “Cuando entremos en esta fase de la cuarentena, que eventualmente se va a prolongar hasta el ocho de junio, vamos a entrar en un récord. Vamos a superar en tiempo incluso a Wuhan, el epicentro de la pandemia, en cantidad de días de cuarentena. Con esta estrategia, ¿Argentina va a ir por cuántos meses de cuarentena, en cámara lenta?”, preguntó Cristina.

La respuesta del médico fue tajante y comentó cuál es el principal objetivo del aislamiento: “La verdad que no la puedo contestar esa pregunta. Tener el récord de semanas en cuarentena no es ni bueno ni malo. Teninedo en cuenta la medida con el principal objetivo, que es reducir el número de muertes”. Además agregó “Yo no soy ningún fanático de la cuarentena. Yo la padezco. Tengo que estar encerrado en mi casa, no veo a mis nietos desde el 15 de marzo. De modo que siento de cerca lo que está pasando, y entiendo eso”.

Después de que Cahn diera su opinión, Pérez habló sobre las sensaciones que tiene: “¿No hay que plantear el equilibrio con la subsistencia, que ya está generando otros problemas? Porque con este ritmo, la sensación que uno tiene que es que vamos a estar en cuarentena hasta septiembre. Y estamos en cuarentena sin que hayamos pasado el pico, y si lo terminamos retrasando no termina más, y la economía va a tener un impacto feroz. Usted es el experto; se lo traslado con la preocupación y los efectos emocionales, familiares y económicos”.

“Van a seguir sucediendo”

Cahn explicó entonces lo que sucede con la economía del país: “Tenemos que abandonar una visión porteño céntrica, porque muchas de las cosas que usted me dice ya están sucediendo y van a seguir sucediendo. Tenemos un problema que estalló en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aries; no es una situación uniforme en todo el país. Nadie quiere que los negocios estén cerrados ni nadie está haciendo fuerza para que a la economía le vaya mal. Pero puedo asegurar que la economía la va a ir mucho peor si no hubiéramos hecho lo que hicimos”.

En Twitter la conductora de Telefe Noticias fue tanto criticada como apoyada. Uno de los usuarios de esa red social escribió “Bravo Doctor por explicar bien. Lo que pasa es que la sra Cristina Pérez quiere demostrar humanidad y no le sale. Seguro que ella no dona nada para los pobres. Son la misma calaña que lo que no apoyan la cuarentena”. @Josluis61970257 apoyó a la tucumana escribiendo: “Tiene razón Cristina. La misma gente muy pronto va a romper la cuarentena. Hay trabajadores que viven al día y no se pueden dar el lujo de parar”.