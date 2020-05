Darío Lopilato habló sobre Casados con hijos: “Estamos pasando letra de…”

Darío Lopilato es conocido por protagonizar a Coqui Argento de la familia del programa Casados con hijos. En comunicación con Crónica HD se sumó a “CM Xpress” y habló del último sketch que hicieron los actores Florencia Peña, Guillermo Francella, el mismo Darío y Luisana Lopilato. “Nos juntamos por redes sociales, hicimos una comunicación por videollamada para ponernos de acuerdo. Vernos todos juntos fue muy lindo y divertido. Luisana hacía mucho que no hacía a Paola Argento, ni siquiera en las reuniones familiares”, comentó el humorista.

Además agregó: “Fue muy lindo juntarnos, nos reunimos 15 minutos antes de grabar el video y fluyó. La idea fue ver cómo interpretamos a los personajes en vivos”. Cuando el periodista Leiva le preguntó si podía dar un adelanto de la obra de teatro, Darío dijo: “Ni siquiera yo lo sé, estamos pasando letra de lo que hacemos para las redes”. Sobre la situación del aislamiento expresó lo que piensa: “En los momentos difíciles es cuando la familia tiene que estar más unida. Mi familia está bien, más allá de todo hay que salir adelante”.

Hace unos días salió un nuevo sketch donde están los cuatro integrantes de la familia Argento. El video comienza con la imagen de Coqui con una máscara protectora del coronavirus, tapando su boca con un pañuelo negro y gritando el nombre de Paola Argento. En un momento aparece Paola con el barbijo a la altura de los ojos preguntando quién es (el que le llama). “¡Paola, el barbijo va en la boca y la nariz!”, lo reta su hermano. Cuando la joven se acomoda el barbijo y puede ver dice “¡Sos vos! (en referencia a Coki), que decepción”.

Una divertida escena

“Lo mismo dijo papucho cuando te trajo la partera Paola. Ahora vamos a hacer una llamada familiar”, dice Darío. A continuación aparece Francella (con el personaje de Pepe). “¡Esos gritos! No me pueden dejar tranquilo en mi cuarto ni durante el apocalipsis”, exclama el padre de la familia. Y acto seguido se une en cuadro su esposa Moni Argento (Florencia Peña). “Hola chicos, gracias por invitarme a ver a papito en zunga”, explama Moni. “No Moni, no te invitamos a verme en Zunga, te invitamos a verme en Zoom”, la corrige Pepe.

Mientras se hizo esa videollamada, los cuatro actores desplegaron todo su humor característico de Casados con hijos. En un momento se enfrentaron a una discusión cuando Paola comenta (sin querer) que va a recibir la visita de un amigo en medio de la cuarentena. La comunicación termina repentinamente cuando se corta la imagen de los hijos y de Pepe quedando solamente a la vista Moni. Se escucha la voz de Francella que pregunta a Peña si pagó la luz con la plata que le dio y la mujer dice que no ya que no le alcanzaba. Si bien no se sabe la fecha exacta del estreno de la obra, los actores hacen pequeñas escenas para entretener a su seguidores.