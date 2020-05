Evangelina Anderson renovada: ahora inició un ciclo de cocina

View this post on Instagram

El domingo pasado cocinamos junto a @diegotellesfdl unos deliciosos tamales, muy representativos de nuestra región, Latinoamérica . Hay distintas versiones de los tamales, pero aquí, cocinamos la preferida de nuestro chef invitado ♥️👨🏼‍🍳 ¿Cómo hacerlos? Paso 1: Colocar el Agua y la Cal en un recipiente Hondo y meterlo al Horno a 65 grados, cuando el Agua y la cal lleguen a 65, agregar las Habas Peladas, una ves agregadas poner el Timer a 15 mins. Paso 2: Retirar el recipiente del horno y dejar las habas y el agua con cal durante 6 hrs Paso 3: Lavar las Habas con Agua fresca y secarlas con un paño, una vez secas pasarlas por un molino hasta hacerlas masa, sazonarla con sal y queso parmesano al gusto y agregar 3 cucharadas de mantequilla blanda y mezclar bien Paso 4: Esta mezcla colocarla en hojas de maíz, envolver y meter al horno a 100 grados con 100% de vapor por 22 mins, al terminar el tiempo servirlos tamalitos con una cucharada de crema espesa y más queso si fuera necesario.