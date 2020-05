Lali Espósito reveló detalles de su futuro

Lali Espósito estuvo en el ciclo “CM Xpress” de CrónicaTv. En una comunicación con Walter Leiva y Paola Prenat, la cantante reveló detalles de su próximo álbum. Respecto a la idea de lanzar una nueva canción en medio de la cuarentena Lali comentó: “La canción es resultado de la cuarentena. Tenía otra agenda y otros planes musicales, y nos encontramos todos inversos en esta situación tan particular. Está canción había quedado afuera de la selección para el próximo disco y la recuperé. Tiene mucho amor puesto encima y es para pasarla bien en esta cuarentena”.

La cantante dijo: “Un día en plena cuarentena me levanté cantándola y dije ‘es el momento para sacarla’. Estoy feliz por la repercusión de hoy (viernes), es increíble, la gente le está dando mucha bola al video. Gente de muchos países, de un montón de provincias. Se trata de la espontaneidad, no tiene ninguna pretensión. Viene con mucho power para nos ayude a sobrellevar este momento. Traté de llevar buena vibra en la cuarentena. Compartir algo que le puede hacer pasar un buen rato a la gente en este momento”.

Respecto a la fecha exacta estimada para el lanzamiento de su nuevo álmum, comentó que no tiene un día o mes en mente, pero que es seguro que el disco esté en este año. “Estamos todos revisando la agenda, estamos cambiando un poco lo que iba hacer el año. Pero este 2020 viene seguro. En el semestre que viene, cuando nos acomodemos mejor con la pandemia”, comentó la exintegrante de Teen Angels. Además aseguró que tiene pensado lanzar otro sencillo más.

“Volveré a Europa”

Lali también habló sobre su actuación. Reveló que en estos días podría volver a España para continuar con la producción original de Netflix llamada “Sky Rojo“. “A medida que fueron pasando las semanas, se empezaron a abrir las cosas en España. Así que todo indica que en breve, en estos días próximos, volveré a Europa para seguir rodando la novela. Es una serie sobre la trata de personas y tiene mucha intensidad. A mi me encanta tener la posibilidad de encarar un personaje así, porque no hay muchas series que hablen del tema”, dijo.

Para finalizar, Espósito contó cómo consiguió su papel: “Llegué porque yo estaba cantando en México y una mujer llamada Eva prendió la tele. Me vio y le dijo a su socia ‘¿Quién es esa chica? Tiene una energía parecida al personaje que estamos buscando’. Me contactan y me hacen un casting virtual. A pesar de que no estoy acostumbrada a ese tipo de formato, hice diferentes tipos de pruebas con diferentes escenas y al tiempito me dijeron que me daban el personaje”.