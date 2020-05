Luis Puenzo admitió que “hay más posibilidades que regrese el Bailando”

El lunes 18 se reunieron Adrián Suar y Marcelo Tinelli en la Casa Rosada. Lo hicieron para definir las medidas sanitarias que le permitan volver a producir contenidos para ElTrece. Luis Puenzo, presidente del INCAA, estuvo hoy en el programa radial Por si las moscas y habló sobre esa reunión. “Hay muchas posibilidades de que las ficciones se puedan grabar en diferentes provincias del país, como por ejemplo Mendoza. Sabemos que hay ciertos lugares de la Argentina que no tienen ningún caso de coronavirus”

Respecto a la cantidad de películas que quedaron en suspenso por el coronavirus, Puenzo comentó: “Hay muchísimas películas, más de 100 seguro. Hay algunas que ganaron concursos, otras que se presentaron espontáneamente al comité y quedaron aprobadas. Existen nuevo concurso que estamos lanzando en este momento. Hay un montón de cosas que nosotros estamos haciendo en el cine que sí se pueden hacer. Es en el desarrollo o preproducción. No se podrá rodar, pero se puede pensar, escribir y diseñar previamente”.

Respecto al programa Bailando por un sueño, el presidente de INCAA comentó lo que planteó Marcelo Tinelli. “Tinelli contó que pensaron la posibilidad de hacer el show de manera que no haya público. Que el jurado esté separado y que los bailarines no se tocaran. Así casi que se podría empezar a producir ahora. Cumpliendo requisitos de sanidad, hay cosas que se van a poder hacer. Porque un show televisivo es más fácil que una ficción televisiva o que una película. En estos momentos me da la impresión de que es más probable que esté antes el Bailando“.

Lo que se sabe del Bailando

El programa Bailando 2020 comenzará el lunes 15 de junio. Va a ser transmitido los días lunes, martes, jueves y viernes a las 22:30 hs. En cuanto a los integrantes del Jurado, se confirmó que los jueces serán Marcelo Polino, Florencia Peña, Ángel De Brito y Pampita. Respecto a los bailarines confirmados están: Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Dalma Maradona con Franco Insua, Anita Martínez, El Bicho Gómez que bailará con Karina Hernández, El Turco García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Lionel Ferro y Nico Occhiato.

Además se suman: Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, El Chino Maidana, Gloria Carrá, Las trillizas de oro, Viviana Sacone, Alexandra Rampolla y Freddy Villareal. Como bajas del programa aparecen: Agustina Agazzani, Martín Baclini, Cinthia Fernández, Laurita Fernández, Juana Viale y Lourdes Sánchez. También se sabe que habrá un Voto telefónico. Las parejas que fueron sentenciadas y que luego no fueron salvadas por el jurado en el duelo, se enfrentan en un duelo telefónico. En ese momento sólo el público tiene la decisión con sus mensajes de textos o llamados telefónicos.