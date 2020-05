OMS: “Sudamérica es el epicentro del coronavirus”

Desde principios del año, el coronavirus viene causando mucha preocupación en todo el mundo. La enfermedad tuvo su origen en China, pero rápidamente se extendió por casi 200 países. En la jornada de este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a Sudamérica como el nuevo epicentro de la pandemia. Las naciones más afectadas son Brasil y Perú.

Esto se anunció en la conferencia diaria que brinda la OMS, donde actualiza los datos del coronavirus. En este contexto, Michael Ryan, afirmó: “Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos el número de casos aumentar en numerosos países sudamericanos. Hay mucha preocupación en torno a esas naciones, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil”.

Brasil puede transformarse hoy en el segundo país (solo detrás de Estados Unidos) con más casos en el mundo, si mantiene el nivel de contagios de los últimos días (tiene 310.087 infectados y podría superar a Rusia, que registra 326.448). Este viernes constató una cifra récord de 1.188 muertos en un solo día, por lo que el número de decesos ascendió a 20.047 desde el inicio de la pandemia, según datos del Ministerio de Sanidad del país.

El estado de San Pablo, principal punto económico y cultural del país, es el más afectado por la pandemia con cerca de un cuarto de todos los casos y decesos registrados a nivel nacional, con un total de 5.558 fallecidos; seguido por Río de Janeiro, con 3.412; Ceará, con 2.161; Pernambuco, con otros 1.925 y Paraná, con 1.852 muertos. La situación más grave es la de la Amazonia, “con una tasa muy alta”, dijo el funcionario de la OMS.

La OMS no aprobó el uso de cloroquina

La OMS desautorizó hoy la decisión del gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la Covid-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad. “Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda”, afirmó.