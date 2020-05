Sorpresiva reconciliación de Diego Torres con un artista

View this post on Instagram

Termina esta semana cantando una Zamba hermosa que cantaba mi mamá que se llama “Zamba de usted” del gran Ariel Ramírez. Gracias a todos los países y todos los medios que esta semana recibieron con tanto cariño el lanzamiento de #ColorEsperanza2020. Y gracias a cada uno de los que hicieron de este gran proyecto una realidad. @sonymusiclatin @glblctzn