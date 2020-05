3 nuevas muertes por coronavirus durante esta mañana de domingo

Las muertes por coronavirus se suman todos los días alrededor del mundo, y Argentina no está excluida. Hoy, solo por la mañana, se confirmaron 3 nuevas muertes, lo que suma un total de 448 fallecidos por la enfermedad. El número de contagios, por otra parte, subió a 11.353, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Los decesos corresponden a tres hombres: uno de 92 años, residente en la provincia de Buenos Aires; uno de 54 años de la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y uno de 66 años de Chaco. Las 3 localidades más afectadas por la enfermedad siguen sumando, con mucho pesar, contagios y muertes.

Aunque los números no parecen alarmantes en comparación a otros países, no dejan de ser vidas que se pierden. Personas que no serán veladas y familiares que no podrán darle su últimos adiós a sus seres queridos. Lamentamos mucho las perdidas, la angustia y desesperación que genera esta noticia.

Otros números

El sábado se realizaron 3.525 nuevas muestras, se suman a las 129.418 pruebas diagnósticas realizadas desde el inicio del brote. Esto equivale a 2.852,1 muestras por millón de habitantes. Del total de casos, el 48,6% son mujeres y el 51,4% son hombres, números poco distantes que parecen indicar que no hay correlación entre el contagio y el sexo de la persona.

Además, se informó que el número de casos descartados hasta el sábado es de 96.632 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 3.732 personas, informó NA.