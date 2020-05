Fede Bal le dedicó una profunda publicación a su papá

Santiago Bal falleció el 9 de diciembre de 2019. En su cuenta de Instagram Fede Bal suele demostrar cuánto extraña a su papá. Ahora, mediante una imagen comentó: “Como te extraño viejo! Que lujo nos dimos de hacer juntos esa gran obra, tu última. Casi que puedo sentir el calor de las luces, el olor a teatro, y escuchar pasar a nuestros compañeros por atrás preparándose para el próximo cuadro. Si hago un poco de fuerza, revivo en mi cabeza esas líneas y la emoción es enorme. Necesito tanto del teatro, tanto de vos! Te amo, donde quiera que estés”.

En días anteriores, más precisamente el 3 de mayo, el bailarín comentó: “Ordenando mi casa y mi placard, encontré una bata de mi viejo. Me la puse y el viaje fue hermoso. La textura, el olor, me hizo recordarlo y sentirlo más presente que nunca. Así que aunque parezca un loco que se escapó del manicomio me saco una foto al espejo y la comparto con ustedes. Que importante recordar a los que nos cuidan de arriba no? A ustedes les pasa lo mismo? Sienten olores, ven lugares que les hacen recordar a sus familiares? Cuéntenme! Que tengan una hermosa semana!”.

Además de recordar a su papá, el actor también se comunica con sus fans y comenta lo que pasa con su vida y lo que sueña. El 14 de abril publicó una foto en la que esta con su perrito y escribió: “Soñé que actuaba. No saben lo que necesito volver a actuar, trabajar, subirme a un escenario, sentirme activo. Antes soñaba con descansar, y dormir cuantas horas quería. Soñaba tener una pileta enorme. Ahora la tengo, pero no tengo a nadie con quien compartirla. Soñaba con una camioneta, trabaje y finalmente la compre, ahora me subo y es solo un auto más”.

“Ahora me queda descansar”

También, contó a sus seguidores cuando superó la primer fase de los tratamientos que tiene para curarse del cáncer de cólon que sufre. A través de un video Federico relató: “Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, quiero contarles que es un momento lindo porque hoy es el día en el que terminé la primera etapa de mi tratamiento. Ahora me queda descansar un tiempo y ver cómo sigue todo esto. Pero la primera etapa difícil, la de radioterapia y quimioterapia, la terminé. Y eso quiero compartirlo con ustedes, que siempre tienen palabras lindas para mí”.

Si bien el exparticipante del Bailando por un sueño no puede volver al certámen o a actuar, si volvió a la radio. Fede Bal está conduciendo el programa Late el viernes, en radio Late 93.1. Tiene como equipo a Fer Metilli, Pepe Ochoa y Magui Sica. Y entre las notas más interesantes que pudo hacer participó conductor de Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, quien generalmente no brinda entrevistas ya que (según el propio Andy) no se prepara bien para las mismas y puede hacer quedar mal al entrevistador como ya le pasó en una ocasión.