Fredy Villarreal confesó que habló con “la parca” cuando estuvo al borde de morir

Fredy Villarreal fue invitado al programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. En una de las consignas, la cual era contar una anécdota de cuando estuvieron cerca de morir, el humorista comenzó relatando: “Me dijeron que me tenían que operar por un posible tumor en los intestinos. Era un pólipo muy grande y terminé en terapia intensiva un mes. Me vino a buscar la parca y hablamos rápidamente. Me estaba muriendo. Era una operación en la que me sacaron parte del intestino y se complicó. Estuve luchándola más que nada por la infección”.

Villarreal explicó cuando pasó por esas instancias charló con la parca: “Hablé mano a mano con la muerte de verdad. Le dije que no tenía tiempo, que no había terminado las cosas que tenía que hacer y que me espere un poco más porque no había terminado mi tarea. Lo dije con mucha convicción, para mí se enojó y se fue. Hasta no sé si se asustó. Le dije que se confundió, que no era mi momento, que se fije bien en su lista porque yo no debía ser. Me negué y la luché, fue hace dos años. No salió mucho en los medios”.

Luego de la emocionante narración, ante la pregunta de Lourdes Sánchez si se agarró a las piñas con Gerardo Sofovich el actor confesó: “La primer semana que trabajé con él, Gerardo era muy exigente, creo todo el mundo lo conoce. En una escena le dije ‘yo en este ambiente de mierda no puedo trabajar’. Me dijo que era un desagradecido y se escuchó que cayó un auricular y vino por la puerta del estudio”. Allí pasó a imitar lo que le dijo Sofovich: “Freddy, decí lo que te dije ayer cuando hablamos por teléfono delante de todos”.

“Cosas muy lindas”

“Me había dicho cosas muy lindas de mi trabajo y por respeto a mis compañeros que no habían corrido con mi suerte, en caliente le dije a Sofovich que no me acordaba. Y eso lo puso muy mal por lo que le costaría alabar a alguien mano a mano” comentó el humorista.”Se enojó tanto que nos íbamos a las manos. Me saqué la peluca y me planté. Justo salió su hijo Gustavo a separarnos. Yo me fui al camarín y vino Gustavo, me dijo que no pasaba nada porque él siempre se agarraba a piñas con el padre y se mataba de risa. A la media hora me llamó Gerardo y me preguntó si estaba para grabar. Siguió todo adelante como si nada hubiese pasado”.

Fredy Villarreal conoció a Sofovich cuando estuvo como jurado en el programa de Marcelo Tinelli Bailando por un sueño. En la sección de humor en Showmatch 2009, entre sus papeles más destacados allí, está el de interpretar a Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa en Gran Cuñado 2009. En Gran Cuñado Vip participó interpretando a famosos, como el “Coco” Alfio Basile, Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme. Este año se confirmó que el actor volverá al certamen, pero en esta ocasión será como bailarín.