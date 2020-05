Lali Espósito habló de su presente con Juana Viale

Lali Espósito (exactríz de Casi Ángeles) fue entrevistada por Juana Viale el día de hoy en el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Respecto a la cuarentena la cantante comentó: “La verdad que no me puedo quejar, sería muy injusto. Yo estoy más o menos cómoda en una casa que está bien, puedo tener para comer, este país hay gente que le está pasando realmente jodido. Es algo que nos abordo a todos y es muy raro, nadie sabe bien cómo vivir. Estamos todos aprendiendo cómo sobrellevar esta situación”.

Cuando le tocó hablar de la plataforma Tik-Tok, Lali dijo: “Tik Tok lo descubrí en la cuarentena. La verdad es que es muy divertido, porque tiene cosas como bailar, actuar o hacer doblajes. Hay una ola de material diverso que lo hace entretenido. Podes desde imitar a Mirtha Legrand hasta hacer una coreografía de Japón. No es el éxito que tuvo en esa plataforma, pero está bueno”. En su cuenta Lali cuenta ya con más de 13 mil seguidores y como información se puede leer en su perfil lo siguiente: “Cantautora en LaliMusica! Nuevo disco #Soy/ actriz desde que me acuerdo/ en pleno #SoyTour”.

Cuándo Juana Viale de le dijo que ahora estaba por lanzar canciones, la cantante Argentina exTeenAngels expresó: “estamos en eso. Es lindo porque es una canción que salió de la cuarentenael lindo porque es una canción nacida de la cuarentena. Yo estoy trabajando hace un poco más de un año y medio en el cuarto disco de estudio. Esta canción que se llama lo que tengo yo había quedado relegada del álbum. Es una canción que siempre me gustó mucho, pero tenía como más de 30 canciones. Para un disco tenés que elegir entre 10 o 12 temas”.

“Fue un lindo laburo”

Además Espósito agregó: “Un día me levanto en aislamiento en mi casa cantando esta canción, y la tenía pegada como si fuera un chicle. La fui a buscar en los archivos y la tenía hecha en demos. Ahí yo pensé ‘esta canción es especial para este momento’. No es pretenciosa, es divertida, invita al baile y hace que la gente se siga distrayendo con música. Creo que eso es lo mejor que te puede pasar en esta situación tan rara. La gente se copó eso me pareció increíble. Fue un lindo laburo”.

Días atrás, la actriz estuvo en CrónicaTv en el ciclo “CM Xpress“. Allí se comunicó con Walter Leiva y Paola Prenat. Además de hablar de su nuevo cd y su canción también charlaron de su actuación. Espósito comentó: “Así que todo indica que en breve, en estos días próximos, volveré a Europa para seguir rodando ‘Sky Rojo‘. Es una serie sobre la trata de personas y tiene mucha intensidad. A mi me encanta tener la posibilidad de encarar un personaje así, porque no hay muchas series que hablen del tema”.