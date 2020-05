Martín Cirio relató su temor cuando lo amenazaron de muerte

Martín Cirio hizo un descargo a través de su cuenta en Instagram. Allí escrachó a un seguidor que le mandaba mensajes amenazándolo. La Faraona comenzó dando su opinión: “A mí me fascina porque ese tipo de personas deben pensar de verdad qué a uno le llegan ese tipo de mensajes. Chicos a mi viven insultando. Una vez uno en Twitter puso ‘estoy en el edificio donde vive La Faraona RT para que vaya y lo mate’. Esta publicación llegó a 20 mil retuits. Eso es una de las tantas cosas que veo, me vienen insultando desde el 2017″.

“Encima lo que te insultan después te bloquean. Además decirle a alguien ‘espero que te mueras como se murió tu viejo’ es una clara señal de que estás muerto por dentro. Me indigna no porque me parece una monstruosidad”, dijo Cirio. A continuación subió una historia en la que se lee un mensaje que le dicen “che no está bueno escrachar masivamente a la gente”. El influencer escribió: “Decirle a alguien sistemáticamente cosas como ‘ojalá que te mueras como tu viejo’, está bien. ¿Pero exponerlo está mal?”.

A continuación detalló porque se mudó de su monoambiente en Liniers: “Yo cuando me mudé fue porque el departamento era chico. Pero que yo haya elegido mudarme a un lugar con seguridad, como en el que estoy ahora, fue por el tuit que puso ese chabón. Además en esa publicación había subido una foto del edificio. Obviamente eso te genera inseguridad y te da miedo. Porque pensás que estás vulnerable en ese lugar. Estoy en un edificio normal sin seguridad y me puede pasar cualquier cosa. Yo a esta gente le tengo cero tolerancia”.

“Quedan todos impunes”

Y aclaró lo que piensa sobre la gente violenta: “Esta gente violenta debe ser expuesta. Sino quedan todos impunes y esto violentos siguen. Si son tan machitos para mandar esos mensajes, que también sea machitos para cuando todos sepan lo que mandan”. En la última polémica en la que se involucró el Youtuber es en una denuncia a Rodrigo Lussich por robarle contenido sin darle crédito. “En Intrusos Lussich está haciendo un ranking de famosa convertidos en señoras. ¿Les suena conocido esto? Ahh cierto estaba en Instagram” había declarado Cirio.

“Encima entro al Twitter de Lussich y me tiene bloqueado. Osea… ahí me tiene bloqueado para Twitter, pero las ideas me las sigue robando” comentó Martín. Para cerrar escribió que todos roban contendido, pero por lo menos que pase la fuente de dónde lo hace: “Ahí no hay ningún bloqueo. Todos nos inspiramos/robamos. Eso es algo que hacemos todos acá nadie descubre nada. Pero por lo menos pasa la fuente y no bloques, no te hagas el boludo. No te hagas el que lo descubriste vos. No lo descubriste vos lo choreaste”.