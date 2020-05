Nati Jota hizo un rap y le llovieron las criticas

Nati Jota hizo una confesión en su cuenta de Twitter la cual fue muy criticada. Allí la comunicadora dijo que no le gustaba el actor Brad Pitt. Luego de eso compartió un rap que escribió. “Qué tiene de malo que no me guste Brad Pitt, pareciera más malo que morir de covid. Porque tiras tu odio pensando que no leo, la verdad a mí me afecta y no merezco tu veneno. Antes estaba triste y me faltaba una cosa. En Twitter siempre dicen que eso es una chota. Borré la aplicación, estoy desconectada, me hace bien y siento que por fin no pasa nada”, canta la periodista.

El rap de Brad Pitt pic.twitter.com/Eoe82Fht3V — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) May 23, 2020

En ese momento aparece una chica con una guitarra y canta la parte del coro: “Soy Nati Jota, no te tiro la posta, puede que me esté confundiendo es que estoy aprendiendo”. Para cerrar, Nati vuelve al ruedo con la frase: “Yo no te hice nada, resentimiento tengo poco, aunque sufra no me enojo sé que estamos todos locos”. En esa red, la joven comentó: “Me cago de risa con lo que me responden. Loco no se puede decir que no te gusta físicamente alguien y ya te putean!!! Pensar que en mis primeros tiempos de tuiter yo era remil bardera. Ahora ni una pavada puedo decir”.

Anteriormente, Nati Jota fue noticia porque estuvo en el programa Bienvenidos a bordo, conducido por Guido Kaczka. En él un participante (Juan Carlos Corda, taxista) dijo: “Nací en La Plata, ahora vivo en Devoto. Estoy en pareja, y disfruto cuando se enoja. Vive enojada conmigo. No sé por qué será”. Es comentario no le cayó nada bien a la influencer y replicó: “Por algo será que siempre se enoja con él. Que no se jacte de eso. Lo disfruta… No me parece. Cualquiera”.

Cruce con Yanina Latorre

Hace poco tiempo Jota estuvo involucrada en otra polémica al meterse con Yanina Latorre. En ese momento la panelista de Los Ángeles de la mañana se comunicó con Nati y le dijo que no le gustó un video que hizo parodiando al coronavirus. “No me parece que es un video polémico, para mí fue divertido, pero para mucha gente no. No me enoja que no les haya parecido divertido, porque el humor es algo subjetivo. Sí no me gustó que me traten de ignorante o de hueca por hacer un video con humor que además intentaba concientizar” replicó la joven.

La panelista del programa que conduce Ángel de Brito en ElTrece le dijo: “¿Vos entendés que el coronavirus es un tema sensible que tiene muy angustiada a la sociedad y que hay miles de muertos y cientos de infectados?. Con la realidad que estamos viviendo, no se hace humor. Se está muriendo la gente, reina. Vamos a estar en estado de sitio nacional. Nadie pidió que hicieran videos de humor, no es la mejor forma de enseñar. Sos comunicadora, trabajás en un canal y tenés una responsabilidad”.