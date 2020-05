Vicentico reapareció en la Tv y generó nostalgia en sus fans

Vicentico estuvo en el programa de Telefe Morfi, La peña. Allí el cofundador de la banda Los Fabulosos Cádillacs tocó una de las canciones que más le gusta a sus seguidores: “Solo un Momento“. Si bien el artista no cantó, si tocó el tema con su guitarra acústica. Un usuario reflexionó sobre la cuarentena y la relación que tiene con Vicentico: ¿Por qué uno llora en cuarentena? Estuve escuchando a Vicentico en 4 o 5 canciones de amor, no me acordé de nadie, pero lloré hasta mojar la remera. ¿Será por el amor mismo y nada más?” escribió un usuario de Twitter.

En este domingo el gran @Vicentico_ nos deleita con unas de sus mejores canciones 🎤 Solo un momento en #LaPeña 👇 pic.twitter.com/kDUD7BgBag — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) May 24, 2020

@katakaluna escribió: “Que grande Vicentico! Sos un capo y te estamos escuchando con mi vieja en este domingo gris. Un abrazo grande y gracias por tu buena música!”. Parte de la letra de Solo un Momento dice así: “¿Cual es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viaje solo. Y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad”. Ya sea por la letra, el clima o el aislamiento social, el hecho de estuviera en Morfi generó una fuerte sensación de nostalgia en sus fans a tal punto que lo hicieron tendencia en Twitter.

Un chica llamada Lorena comentó en el video que subieron en la cuenta de Morfi: “Un groso Vicentico, muchos recuerdos de mi adolescencia. Y la fiesta sorpresa a mi papá para sus 70 años quedó guardada en un video con “Solo un momento ” como cortina”. Otro de los mensajes que se pudo leer fue: “En #LAPENAENCASA esta Vicentico!! Imposible no emocionarme, mi viejo paso sus últimos años escuchándolo. Y era un momento mágico para él que amaba la música. Y entre tangueros, melódicos,siempre lo escuchaba Vicentico!!”.

“Es lo más hermoso que hay”

En el programa Gerardo Rozín le dijo a Vicentico: “A los que escuchamos tus canciones nos pasa qué podemos divertirnos y emocionarnos al mismo tiempo. Tenes temas que vienen livianos y te van avisando ¡cuidado! ¿Hay canciones tuyas que todavía te emocionan?”. Vicentico respondió: “No me pasa que me emocioné cuando estoy laburando, lo que sucede que me parece un poco de egocéntrico eso. A veces veo algunos cantantes que se auto emocionan y me da un poco de impresión. lo que sí es verdad es que estoy trabajando y me parece que eso es lo más hermoso que hay”.

Vicentico es un cantante, músico y compositor argentino. Su nombre real es Gabriel Julio Fernández–Capello. Comenzó su carrera como solista en 2002. Está casado con la actriz argentina Valeria Bertuccelli, con quien tiene dos hijos. El verdadero apellido de Vicentico es Bufano, pero por cuestiones personales, utiliza el apellido compuesto de su madre, que es Fernández Capello. En 2015 lanzó su sexto álbum de estudio al que llamó Último acto con canciones inéditas, covers y versiones de sus propios temas.