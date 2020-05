Cande Tinelli reflexionó sobre las despedidas: “Decirle adiós era…”

Cande Tinelli compartió una foto suya y la página de un libro con un poema. “Adiós” se titula el poema, y dice así: “Le digo adiós tantas veces que llegó a ser una forma de no irme nunca. Cada vez que decía adiós me retumbaba la calma en los costados, porque no era adiós, era estoy aquí, era ven a buscarme que sólo tu me encuentras. Decirle adiós era acorralar a la esperanza. Era esperarle y perderle al mismo tiempo. Adiós. Perdí la cuenta; dije adiós más veces de las que merecía, de las que podía soportar”.

La foto de Cande que acompaña la publicación es también un poema. En ella se la ve mirando hacia un costado con un cigarrillo en la mano, su cuerpo tatuado contando otras historias. La vida de la hija de Marcelo Tinelli no ha pasado desapercibida. Amores y rupturas en medio de una alta presencia mediática. Luca Bonomi era el último ex que figuraba en la lista. Tuerca, como se dice en la jerga por su pasión por los autos y las motos, hijo de un empresario del rubro textil. En esta relación también hubo un Adiós.

Lelé subió otra imagen con la frase: “El amor propio es importante porque cuando estás solo a las 3am y estás llorando, ¿quién va a estar ahí para ti? Tú. Tienes que levantarte y encontrar la fortaleza. Porque al final del día, tú mismo eres todo lo que tienes”. Agregó un dicho de John Lenonn: “Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es una media naranja, y que la vida tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta”.

Reflexiones de amor propio

La modelo le comentó a sus fans lo que sufrió en una transmisión en Instagram. Contó que la depresión y mal humor le impedía disfrutar de la vida. “Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad (respecto a los trastornos alimenticios que tuvo en el pasado) que tomó mi vida por completo”. Además de describir los síntomas que padeció, reconoció el valor de su familia para salir adelante, y agradeció el amor y la paciencia de su papá (Marcelo) y de Micaela (su hermana).

“Por favor no se metan en eso, trae muchas consecuencias a futuro, hasta el día de hoy sigue pasando factura. Les digo que coman bien, que se alimenten, yo en mi caso soy vegetariana, no consumo lácteos y no consumo casi huevos”, comentó en su cuenta @candelariatinelli. Para cerrar agregó: “Pero me va muy bien, como bastante y disfruto mucho comiendo. Pasara mi comer es parte de saborear la vida así que es clave. me parece que la anorexia pasó de moda, están de moda las curvas y estar felices y disfrutar. Gracias a todos”.