Cristina Pérez apoyó a Wiñazki contra Vero Lozano

Nicolás Wiñazki y Vero Lozano se involucraron en una pelea inesperada pelea mediática. En las últimas horas, Cristina Pérez dio un like a una publicación que va en contra de su compañera de Telefe. Guido Valeri escribió en Twitter: “Del lado de @wwnicolas siempre! Sobretodo si tu pareja aparece en casos de corrupción y te burlas del periodista que lo investiga. Se ve que Nico hizo bien su trabajo para que lo critiquen con tan poca altura”. Esas palabras llegaron a más de ocho mil likes, entre los que se encontraron uno de la conductora de Telefe Noticias.

Lo que ocurrió fue que hace unos días Wiñazki hizo un descargo en TN hablando de la cuarentena. “Mi hermana fue mamá, fui tío, pero ni yo, ni mis padres ni mis hijos sabemos cuándo vamos a conocer a la bebé. Está todo bien, tuvo una hija hermosa y divina. Pero yo la vi por WhatsApp. Mi mamá y mi papá, que son los abuelos, también la conocieron por esa aplicación. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena en Argentina que va a ser la más larga del mundo? ¿Hasta cuándo va a durar esto?”, comentó.

Luego de eso, en el programa Cortá por Lozano (Telefe), Vero Lozano se burló de Nicolás. Para este último ese hecho no pasó desapercibido y en TN hizo su descargo comentando: “Y me hice preguntas que creo que son lógicas. No milité la anticuarentena, para nada. Fue un comentario personal. Me asombró, por ejemplo, lo que dijo una ex compañera de TN, Vero Lozano, en su programa, que me imitó. No tengo problema con que me imiten, me causa gracia”, dijo.

“Las repercusiones fueron increíbles”

Afemás agregó: “Me pregunté también si la clase dirigente está siendo consciente de lo que les estamos dando, que es la vida. La Argentina tiene el récord mundial de cuarentena; ayer lo comparaban con Wuhan y Nueva York, que nos llevan días, pero son dos ciudades. Argentina ya tiene el récord mundial de país aislado en todo el mundo y está bien. Es increíble que me tenga que explicar a mí mismo, pero las repercusiones fueron increíbles. Por eso de algún modo estoy reconstruyendo lo que dije, por si alguien no lo vio”.

Para cerrar Wiñazki comentó: “Me sorprende lo de Vero Lozano, capaz le afecta la cuarentena. Por eso decía, ¿nos estamos volviendo locos? Vero, vos sos psicóloga, yo lo que hice fue preguntarme algunas cosas que está viendo buena parte de la sociedad y que se pregunta buena parte de la sociedad. Orduna, uno de los científicos que está con el Presidente, dijo ‘en el invierno del año próximo probablemente sigamos conviviendo con el virus’. Quizás no sabe (en referencia a Lozano), pero hay gente que la está pasando recontra mal”.