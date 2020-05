Flor Vigna inició un nuevo ciclo de charlas

Este domingo Flor Vigna hizo un vivo en Instagram (donde tiene 5 mil seguidores) y reflexionó sobre la cuarentena. La modelo comenzó el vivo, muy cómoda, con mate en mano. “Estoy re contenta, este espacio me está poniendo muy feliz últimamente. Lo construyendo entre todos. Estuvimos hablando con Nico (un amigo) para ver si podemos mantener esto todos los domingos para poder hablar un poco de todo”, dijo. Tituló la publicación como “Vale equivocarse“, en referencia a los cambios de la vida.

La exparticipante de Bailando por un Sueño reconoció las cosas que la cuarentena te permite ver: “un atardecer, darse cuenta que hay un cielo, contemplar y poder desacelerar”. Además aclaró que, sin ser un curso de autoayuda, pretende generar charlas para procesar las cosas que nos pasan. “Es un momento para enfrentar las cosas malas de la vida. Hay ahí un problema, que me estoy haciendo la boluda, que lo estoy evitando… uno busca sólo la felicidad y esquiva los problemas, que están buenos”, expresó.

Vigna habló sobre esas emociones y la negatividad que tienen algunas: “Hay algunas que no tiene buena fama, que son negativas. Pero es necesario estar triste de vez en cuando, extrañar está bien, llora es normal, quita el dolor”. Y señaló la importancia de enfrentar esas cosas dolorosas que a veces dejamos de lado por el solo afán de seguir adelante. “Me encanta desafiar las creencia. A veces nos hacen esclavos” y relató el ejemplo de su padre, que fue capaz de cambiar una costumbre.

“Las cosas suelen fallar”

En un momento, ya con el otro participante sumado a la transmisión, hablaron aclarando que sólo son dos personas filosofando y que no tienen la verdad absoluta. Dando a entender que cualquiera podía pensar lo que quiera. “Tomémoslo como esto, una charla de mate de domingo, nada más. Yo pienso que cuando uno quiere cambiar cosas que venía sosteniendo mucho tiempo, cuando uno quiere seguir su camino, las cosas suelen fallar. Ahí empieza un diálogo mental en la que nos parece injusto el entorno”, comentó el joven.

Su fans apoyaron el ciclo nuevo de Florencia con comentarios como “Es hermoso lo que transmitís y que compartan sus reflexiones con todos nosotros y más en este momento. Gracias por estos vivos”. La cuenta fandom @flowervigna escribió: “Me hiciste descubrir una parte mía que no conocía y ahora me encuentro reflexionando sobre muchas cosas no solo de nuestro al rededor sino de todo lo interno”. Tanto Vigna como su amigo expresaron que esperaron ser útiles para la gente que los vio con la charla que dieron.