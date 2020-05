La abogada de Wanda Nara reveló que Maxi López sufrió un revés judicial.

Ana Rosenfeld mantuvo una comunicación a través de una videollamada en la que habló con Juan Etchegoyen. La charla rondó alrededor de loa que está pasando entre Wanda Nara y su expareja Maxi López, con quien tiene tres hijos. “El derecho de los chicos están cubiertos. El proceso fue rápido. Vos demostrás que verdaderamente el señor o la señora no cumple con la cuota alimentaria, pasa un tiempo prudencial importante… Tenés que castigar al que no paga”, aseveró.

La letrada también comentó que se comunicó con la pareja del futbolista Mauro Icardi: “Fueron muchas las cuotas que Maxi López no pagó, hay un conteo que está en ejecución. El jueves me comuniqué con Nara para comunicarle la noticia. Justicia en pandemia, esto es bueno. La cámara lo tenía para resolver porque era un tema alimentario. Ella recibió bien la noticia, pero quiere cobrar. O sea, la cuota alimentaria es un plus pero la realidad es que ella quiere lo que le corresponde, literalmente”.

“La que viene bancando la olla es ella con Mauro. Lo que necesita es que el papá de sus hijos se ponga al día. Maxi está condenado. Lo que tengo que hacer ahora es embargar más cosas como para seguir protegiendo este derecho a la multa, ahora hay que hacerla efectiva”, comentó Rosenfeld respecto a la situación de la expareja de la modelo. Meses atrás, en su cuenta de Instagram Maxi había expresado “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro”.

“Me indigna que no tomes conciencia”

El enojo del exdelantero de River nació porque la representante se mudó de Francia a Italia, al Lago Di Cuomo donde pasa la mayor parte del aislamiento (así lo muestra la conductora en su cuenta en Instagram donde sube publicaciones de su familia). “¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta”, dijo López.

En esa situación Rosenfeld fue quién respondió: “No incumplió ningún protocolo con el traslado de los chicos cuarentena. Fueron los primeros en irse de Milán cuando empezó a arremeter el coronavirus. Cuando Francia dijo que la gente vuelva a sus hogares, volvió. Viajaron vía terrestre 700 km desde París para llegar a su hogar de veraneo”. Para cerrar la abogada de Wanda dijo: “Que pida lo que quiera. Con los antecedentes que tiene como padre incumplidor en alimentos no va a lograr nada”.