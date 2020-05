La despampanante figura de Moria Casán en 1973

Moría Casán subió hoy a su cuenta en las redes sociales una vieja foto de su época de vedette. En la imagen de 1973 se la ve despampanante, ataviada con una minúscula bikini, tras bambalinas. La One identificó a uno de sus compañeros como Calígula, el recordado comediante argentino que falleció hace siete años. Su nombre real era Eber Luis Decibe, con un momento de esplendor en La Revista Dislocada y Telecómicos. Incluso tuvo su propio programa de televisión.

Sin embargo, la diva no pudo recordar quién estaba con ellos en la foto. “Vintage picture con Calígula y un compañero que no recuerdo #QueMassshhhhooor estoy”, escribió, seguida de emoticones con un pulgar arriba y dos arco iris. Sus seguidores le dieron la pista del nombre del actor olvidado, entre comentarios elogiosos a su figura de hace casi medio siglo: “En esa época, mujeres reales por más. ahora todas con boludeces que se hacen, uno ya no las reconoce”, le pusieron.

Vintage picture con CALIGULA y un compañero que no recuerdo #QueMassshhhhooor estoy👍🌈🌈 1973 pic.twitter.com/9b2NlZsetj — Moria Casán (@Moria_Casan) May 25, 2020

“El nombre de ése señor es Roberto Barry, uno de los grandes humoristas que tuvo nuestro país Uruguay”, le aportó un seguidor para develar el misterio en Instagram. Roberto César Pérez Ruibal, Barry, ampliamente reconocido como artista en su país, casi no salió de su territorio. Prácticamente no tuvo paso por la Argentina. Se desempeñó como actor, humorista, libretista y cantante. Los chistes verdes subidos de tono eran su especialidad y ganó premios en los carnavales de Montevideo.

Mensaje a Tinelli

Hoy, la exconductora de “Incorrectas”, el programa levantado hace dos meses, le mandó una indirecta sutil a Marcelo Tinelli. En la red social del pajarito publicó un meme con fotos de banderas de distintos países del mundo y la leyenda “vuelven las clases”. Pero el último renglón era distinto. Al lado de la bandera argentina escribió “vuelve Tinelli”. Pronto se transformó en un meme replicado por sus seguidores. Pero la idea de fondo quedó sin aclararse por parte de la estrella.

Para algunos fans, el mensaje es como una señal hacia el conductor de televisión, al indicarse que el regreso de Bailando por un Sueño sería más importante que las clases. Casán fue miembro del jurado de ese segmento de Videomatch entre 2006 y 2017. Pero en esta edición no fue llamada para que ocupe otra vez ese cargo, pese a estar sin ningún proyecto en danza. Como Tinelli fue etiquetado en el tuit, algunos lo entendieron como un llamado de atención.