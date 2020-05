Laurita Fernández conducirá un nuevo programa

Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que va a conducir un nuevo programa. Mediante la publicación de un video la bailarina escribió: “Parece joda pero no. Mirar hasta el final. A partir de mañana todos los lunes 21 horas llega a Jugala-U en vivo y que en mi cuenta de Instagram. Juegos y premios, todo desde tu casa. ¿Nos vemos mañana?”. El video tiene una voz en off de un locutor varón que comienza preguntando: “¿Estás cansado, aburrido de que todos los días sean iguales? ¿Sos de los que no ganan nunca?”.

A continuación explica de qué se trata el nuevo programa que conducirá Laurita: “Llega a Instagram una mujer misteriosa y tiene lo que estabas esperando. Para vos. La producción está lista, la escenografía y las bailarinas también. Muchos juegos y fabulosos premios pueden ser tuyos. Este lunes llega, Jugala-U“. La actriz ya fue conductora de otros programas anteriormente. En 2016 estuvo en Combate Evolución junto a Thiago Batistuta y El Pollo Álvarez. En 2017 debutó en la radio con programa propio ¡Dale que vale! en la frecuencia Vale 97.5.

Días atrás, mediante su red social, Fernández se comunicó con Telefe Noticias y habló sobre la separación con Nicolás Cabré. “Me separé y me pegó la angustia. Se me cerró el estómago. Lo cual tuvo su parte positiva, porque no abrí la heladera para nada. Por ahí me pasó un día entero y no me daba cuenta que no había comido. Sé que no está bien, pero me pegó por no tener hambre, ni ganas de comer. Bajé un poco de peso ahí y ahora sigo entrenando, que es mi descarga física”, comentó Fernández.

“Sigo pasando por algo que es difícil”

Además agregó: “Pasé por un proceso y sigo pasando por algo que es difícil, con el masoquismo a full de ponerme a ver fotos, videos y esas cosas me hizo llorar mucho. Pero también me permití y entendí que tenía que pasar por eso, hasta yo misma, dije que ya está”. Sobre una posible reconciliación con Cabré comentó: “No creo que volvamos a estar juntos. Cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes no tiene sentido”.

Respecto al aislamiento dijo: “Cuando recién empezó todo sentí que era una novedad. Me descargo una aplicación para hacer una clase de gimnasio, de yoga, o estaba en las redes viendo un vivo de alguien. A mí me sorprende la capacidad de adaptación que tenemos las personas. Si te pones a pensar hoy estamos hasta estimulados de cosas”. Para cerrar Laurita negó las posibilidades de una reconciliación con Cabré: “Yo creo que no hay vuelta atrás. No da remar o pelear algo solo. Lo mejor es seguir con tu vida y ya”.