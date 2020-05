Nicole Neumann aclaró su postura con las vacunas

Nicole Neumann le hizo una entrevista a una doctora por el virus Covid-19. Luego de eso fue muy criticada por algunas personas (incluso en Intrusos). Hoy estuvo en el programa Nosotros en la Mañana y se defendió: “A mí me proponen hacerle una nota a una médica que tiene una visión totalmente diferente de las cosas, de dónde viene la pandemia, que plantea el funcionamiento de algunas vacunas, que investiga las vacunas. No es antivacunas, sino que investiga algunas vacunas. Obviamente yo accedí, siempre estoy abierta a escuchar diferentes opiniones”, comentó.

Neumann agregó: “No dijo estar en contra de las vacunas, ella dice que hay algunas vacunas que habría que investigarlas porque supuestamente no harían el efecto que se cree que hacen. En ningún momento se proclama antivacunas. Igualmente, yo no estoy acá para defender los dichos de la doctora, ella tiene sus creencias, sus investigaciones, y en todo caso que sea un médico quien le refute lo que dice. Es una médica que habla internacionalmente, no es la primera ni la última vez”.

Cuando el Pollo Álvarez le preguntó por la postura de la modelo sobre las vacunas, respondió: “Yo me doy todas las vacunas junto a toda mi familia. De hecho, como dije en mis redes, en enero la llevé a mi hija de 11 años a darse la vacuna de los 11 años, la del HPV, y arrancando marzo, como hago todos los años desde que salió la vacuna de la Gripe A, nos la fuimos a dar las cuatro, la saqué un mediodía del colegio, la llevé a almorzar y nos dimos la vacuna y las devolví al colegio, que fue justo la semana previa a que se cerraran las clases presenciales”.

“Yo sí creo en las vacunas”

En su cuenta de Instagram Nicole explicó: “Yo sí creo en las vacunas y por eso nos vacunamos todas. Cuando ingresas al colegio te exigen el comprobante de todas. Mis hijas están vacunadas”. En días anteriores en sus redes Neumann aclaró: “Acá se hizo simplemente una entrevista a una médica que tiene su licencia. La idea es escuchar diferentes tipos de voces. Quizás entre esas dos está lo que vos pensás y crees Y quizás no. Como dije antes No necesariamente la persona que yo entrevisté tiene que tener la misma línea de pensamiento o creencias”.

Para cerrar expresó “Nadie se proclamó antivacuna. Mucho menos yo, lo cual es muy gracioso. Yo llevé a mis hijas a vacunarse en enero. Fui una de las primeras en recomendables a todos antes de la cuarentena que se quedarán en casa por lo que sucedía en Europa. También fui una de las primeras en salir con barbijo a las calles. Por ese motivo, en ese momento, recibí muchas burlas. A pesar de que está clara la línea la cual yo estoy, eso no quiere decir que no pueda escuchar otros tipos de pensamientos”.