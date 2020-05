Roccabruna habló sobre la cura del Covid-19 que ofrecía Mühlberger

Hoy a la tarde volvió a estar como invitado en Intrusos Juan Roccabruna. El exsecretario de Mühlberger declaró, una vez más, sobre el caso. Comenzó contando sus sensaciones sobre estar declarando ante un fiscal: “Fue la primera vez que estuve en mi vida adelante de un fiscal, la sensación que tuve fue buena porque me saqué un peso de encima. Tuve que dar información muy precisa. Por ejemplo todos los detalles que conozco respecto a lo que se sabe de la cura del coronavirus que recetaba el doctor Mühlberger”.

El joven relató sobre la cura del coronavirus: “La cura del Covid-19 esta en un frasquito naranja como cualquier otro, la etiqueta dice antiviral en mayúsculas y está el nombre del doctor y del paciente que la va a consumir. Tiene 60 cápsulas, siempre se daban un por mes. Por eso la consulta era muy simple. Salía 4.500 el frasco y duraba un mes. Desde los primeros días de marzo hasta”. Rial comentó con ironía: “Lo que no lograron en Estados Unidos, en China y en todo el resto del mundo, lo logró Mühlberger en pocos días”.

“No se cuantos frascos por día se vendían, fueron cientos de personas. El antiviral era nuevo, el doctor cuando atendía a un paciente nuevo le recomendaba que lo compre. A los famosos se los regalaba. No se qué eran esas pastillas sinceramente. Yo estoy tranquilo declarando porque también va a haber otros testigos, no es algo que me estoy inventando”, dijo Roccabruna. Respecto al profesional contó: “No teníamos una rutina directa que nos daba el médico. Él iba todos los días y pegaba carteles sobre la cura del Covid-19”.

“No decíamos la palabra cura.”

Roccabruna agregó: “A nosotros nos importaban más los famosos que otro tipo de gente. De cada 10 personas que llamaban atendíamos una. Todos querían atenderse con el doctor, pero pocos querían pagar los costos finales. Había un montón de regates respecto al precio. Más o menos nosotros tanteábamos y elegíamos al paciente que podía pagar todo”. Roccabruna aclaró “Nosotros no decíamos la palabra cura. Yo decía que no lo era cuando lo querían comprar (al frasco). Ellos se iban convencidos que con eso ya podían viajar a todos lados”.

Si bien en esta ocasión volvió a estar el exrecepcionista, quien no estuvo fue Marcela Tauro. La panelista hace un par de días que se ausenta del programa Intrusos tras un fuerte cruce que tuvo con Jorge Rial. El conductor no la mencionó en el programa y Tauro no declaró en las redes. Pero los rumores de que no volverá al piso son refundados ya que Ángel de Brito declaró que Tauro le dijo que renunciaba a Rial. “Cuando hablé con Marcela me dice que no habló con nadie y no sabe si vuelve al programa. También me dijo que después de la discusión, en el corte Marcela dijo ‘renuncio al programa””.