Rodríguez Larreta: “Macri debe evitar hacer declaraciones”

En la jornada de este domingo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio una extensa entrevista en una emisora radial. En la misma habló sobre la extensión de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y aclaró que se “van a restringir comercios en más de 20 zonas de la Capital Federal“. A su vez, el mandatario le pidió “prudencia” a Macri en sus declaraciones políticas.

A pesar de que el país está pasando una cuarentena obligatoria, el expresidente de la nación se mantiene en silencio, sin hacer ninguna declaración. En este sentido, consultado por el silencio de Macri, Rodríguez Larreta aclaró: “me parece prudente evitar los comentarios políticos en un momento tan delicado. No es el tiempo de declaraciones políticas. Al revés, yo valoro mucho la prudencia”.

Na informó de que también lo consultaron cómo respondía a algunas frases de Alberto Fernández y Axel Kicillof en la conferencia de prensa de ayer, pues recordaron que no había ni siquiera Ministerio de Salud, o las obras inconclusas en provincia de Buenos Aires. La respuesta del jefe de gobierno porteño fue: “Estoy 100% enfocado en la salud de la gente, trabajando en coordinación entre los dos distritos. Es lo que corresponde y debemos hacer. No entro, no opino, no me meto en discusiones políticas”.

Sobre la nueva etapa de cuarentena, Rodríguez Larreta afirmó que se mantienen las mismas condiciones de la semana pasada, incluidas las salidas de los niños. Aunque con una diferencia importante: “Vamos a restringir los comercios en más de 20 zonas de la Ciudad, donde la gente además de comprar va a pasear. Microcentro, Once, Avenida Avellaneda, entre otros”.

A su vez, el jefe de gobierno porteño, acotó: “En cambio el comercio barrial se mantiene. Estarán habilitados los mismos rubros que la semana anterior, en iguales condiciones”. “El problema no son los negocios sino la aglomeración de gente en grandes centros comerciales. Por eso tomamos estas decisiones. Lo que queremos evitar son esas concentraciones”, aseguró Rodríguez Larreta.