XXL Irione cantó el Himno Nacional como rap

View this post on Instagram

Feliz 25 de mayo 🇦🇷🇦🇷🇦🇷!! Este es mi regalo en este dia para todos ustedes. Con ustedes mi version del "Himno Nacional Argentino" Quiero agradecer por su participación a @nestor_nblq @jesicacirio @adrianricardo1993 @nahuel_herrera6 @emanero @krisalanizz @agustin_avion_gauto @laperraquelospario @feerlaurensoficial