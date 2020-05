Alberto Fernández: “No hay un pacto de impunidad para Cristina”

En la jornada de este domingo, el presidente de la nación brindó una extensa entrevista. En la misma abordó diferentes temas de interés nacional. A su vez, en esta nota, Alberto Fernández habló sobre el “supuesto pacto de impunidad que existe para beneficiar a la vicepresidente, Cristina Kirchner“. El mandatario negó esto, pero exigió que la Justicia defina si le inicia juicio a ella.

NA informó que el presidente, Alberto Fernández, rechazó las acusaciones de la oposición sobre un supuesto plan para favorecer a los acusados del kirchnerismo en casos de corrupción, y advirtió: “Nosotros no tenemos una mesa judicial, los que tuvieron una mesa son los que tuvieron intereses en manipular la Justicia. Yo no hablo ni llamo ni mando a nadie a hablar con los jueces”.

A su vez, Alberto Fernández consideró que “lo que los jueces están advirtiendo son los excesos que se cometieron los años en los que la mesa judicial los apretaba para que cometieran esos excesos, porque liberan a quien no tenía condena firme”. “Si alguien quisiera resolver (esos dos procesos), lo agradecería enormemente”, precisó el mandatario en declaraciones a la señal de cable C5N.

“Es una vergüenza que la justicia argentina tenga los casos Dólar Futuro y Pacto con Irán sin resolver si inicia un juicio oral.”, aportó. Alberto Fernández aseguró que las personas que lo votaron lo hicieron “sabiendo lo que pensaba sobre esto”. Agregó: “No lo estoy diciendo ahora porque soy presidente y tengo un pacto de impunidad con alguien. Lo dije en toda la campaña, quiero una mejor Justicia“.

Alberto Fernández explicó la crisis de la economía

“El problema no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo. Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento. No me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera”, precisó Alberto Fernández. A su vez, afirmó: “Vamos a ayudar a todos los que necesiten un auxilio”.