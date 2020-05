Ángel de Brito vs la China Suárez: “Si querés hablar de embarazadas, te hablo de Eugenia Tobal”

Angel de Brito está involucrado en un polémico pleito contra la China Suárez. Todo comenzó cuando la criticó por promover cosas para la belleza facial (cremas, maquillaje, etc). El asunto llegó a tal punto que la actriz escribió en su Twitter: “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto. No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”. De Brito estuvo ayer en el programa radial El Espectador y opinó de ese cruce.

“Ella puso ‘no dejás tranquila a una embarazada’. Bueno, si querés hablar de embarazadas te puedo hablar de Eugenia Tobal“, exclamó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Además agregó: “Vamos a recordar cosas: (Tobal) se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé. Al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo que, casualmente, era la China Suárez. No digo que no fuera culpa de Cabré, obvio que es culpa del tipo siempre, que es el infiel. Pero a ella (la China) no le importó lo que le pasaba a su compañera”.

El periodista también habló de Pampita: “¿Querés que te hable de Pampita y del motorhome? Cuando conté que Pampita lo fajó a Benjamín Vicuña en el motorhome y casi la faja a ella, ahí estaba feliz (Suárez) porque le convenía. ¿Cómo me enteré de eso? ¿Quién me contó lo que pasó?”. Pía Shaw preguntó: “¿alguno de los protagonistas te lo contó?”. Y De Brito contestó: “Dos, entonces se olvidan. Pero yo estoy para recordárselo. Si no que no muestren su vida, enciérrensen debajo de una palta, debajo de manta en Nepal y nadie les va a cuestionar nada”.

“No tengo nada personal contra ella”

Ángel aclaró: “Terminamos discutiendo pavadas, pero en un tono mucho más amable que por las redes. No tengo nada personal contra ella. Lo cuento porque me lo preguntaron”. Cuando Pía le preguntó por el Bailando, De Brito comentó: “En principio va a tener humoristas, como tiene todos los años cuando arranca el programa. Cuando yo le pregunté a Marcelo (Tinelli) cómo le había ido con la reunión con el jefe de gabinete hace unos días, me dijo que está listo para comenzar. Sólo falta el ok del gobierno”.

Hasta ahora, lo que se sabe es que el certamen comenzará el lunes 15 de junio. De momento se conoce quienes van a ser los jueces y algunos bailarines confirmados. También hay bajas en el programa y participantes en duda. Días atrás, el presidente del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) reveló que “es más probable que empiece antes el Bailando”. “Tinelli contó que pensaron la posibilidad de hacer el show de manera que no haya público. Que el jurado esté separado y que los bailarines no se tocaran”, confesó Puenzo.