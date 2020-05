Bernardo Stamateas debutará en Mayo de las Letras

Bernardo Stamateas participará hoy en el Mayo de las Letras, que organiza el Ente Cultural. El escritor será entrevistado por los periodistas Guillermo Monti y Horacio Elsinger, director de Letras del Ente Cultural. Será su primera intervención en este evento, que cumple 16 ediciones, y no oculta el entusiasmo por la posibilidad de vivir esta experiencia. “Es un honor para mí poder participar dando una charla junto a otros autores en este acontecimiento tan importante”, opinó.

El escritor habló con el Ente antes de su debut. Sobre las nuevas herramientas virtuales en las que se apoya para llegar al hogar de todos los tucumanos y del país, dijo: “Los medios digitales son herramientas fantásticas y ‘nuevas’ que han venido para quedarse”. “Se han sumado a la comunicación verbal y presencial. Siempre que sean usadas correctamente y con responsabilidad, son un medio de aprendizaje, comunicación y sociabilización”, afirma. Stamateas es psicoanalista y pastor de la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios.

Lo que motiva su escritura son las necesidades de la gente. Reconoce prestar mucha atención a las dificultades más comunes, a las problemáticas que tenemos todos. “Como escritor, intento ayudar a los lectores a alcanzar la mejor versión de sí mismos, a que puedan desarrollar su potencial, sus habilidades y su autoestima. Las consultas que me realizan habitualmente en busca de una solución, se convierten luego en los temas sobre los que hablo o escribo”, declaró.

“Es parte del reconocimiento”

A pesar de que varios de sus libros se convirtieron rápidamente en best sellers del mercado argentino, Stamateas no se deja abrumar por la repercusión popular. “Cuando uno se para en el éxito, en la mirada interna, y hace lo que le gusta, puede disfrutar la fama. Pero esta no lo marea, sencillamente es parte del reconocimiento. Lo importante es pararse en el éxito, que es el deseo interno”, señala. Es autor de “Emociones Tóxicas“, “Gente Tóxica” y “Nudos Mentales“, entre otros títulos.

Antes de su intervención en la provincia, Bernardo dejó un mensaje dedicado a todos aquellos que sueñan con convertirse en escritores y trabajan arduamente para conseguirlo. “Lo que puedo decirles es que se animen a escribir, que produzcan, que lean, que se formen, que se alimenten de mentores y personas que ya llegaron a la meta que ellos quieren alcanzar. Que no escuchen todos los ‘no se puede’ que algunas personas podrán decirles”, concluyó, a modo de consejo.