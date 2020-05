La “Bombonera” celebró 80 años de historia

En la jornada de este 25 de mayo, celebró un nuevo aniversario el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la “Bombonera“. A través de las redes sociales, Boca Juniors hizo una serie de publicaciones en donde recordó grandes hechos históricos que sucedieron en esas instalaciones. Además, el club aprovechó para mostrar una impactante imagen de cómo quedaría luego de la renovación que impulsa la nueva dirigencia.

NA informó que la “Bombonera” está sumergida en la polémica por su remodelación y ampliación del aforo, que hoy es de 54.000 espectadores.

El actual presidente, Jorge Amor Ameal, impulsó desde su campaña el proyecto “Boca 360“. Esto implica comprar las dos cuadras linderas a la calle Del Valle Iberlucea y así poder construir, en la zona de los palcos, tres tribunas más.

“Un pasado glorioso. Un presente radiante. Y un futuro mucho mejor: Bombonera 360, el sueño de todos los xeneizes”, escribió en el posteo de su cuenta oficial. En la imagen, una proyección virtual, el Alberto J. Armando luce muy similar al “Camp Nou” de Barcelona. Es cerrado, semicubierto y envuelto en una inmensa estructura con los colores del club. La obra completa le demandaría a Boca una inversión de alrededor de 20 millones de dólares.

Un pasado glorioso. Un presente radiante. Y un futuro mucho mejor: Bombonera360, el sueño de todos los xeneizes. 🤩 pic.twitter.com/ww5uWn27C1 — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) May 25, 2020

Mientras el proyecto avanza en manos del directivo y arquitecto Carlos Navarro, se siguen realizando obras de mantenimiento y puesta en valor en el actual estadio. Actualmente la propuesta boquense de ampliar el estadio, uno de los “caballitos de batalla” de Ameal para alcanzar la presidencia -además de la presencia de Juan Román Riquelme en la Comisión Directiva- choca con las pretensiones de los vecinos de la calle Del Valle Iberlucea.

Aseguran que no hay diálogo con los vecinos

“No tienen diálogo con los vecinos y nunca les importó. Una vez le dije a Ameal `Es mentira que el club integra al barrio, será que el barrio integra al club’. En la historia, primero estuvieron las casas y luego el club. Esta gente no va a hacer nada. Nosotros estamos cansados de que estén siempre insinuándonos, o culpándonos, de que porque no vendemos no se hacen las reformas”, afirmó Rubén Lopresti, quien representa a varios propietarios.