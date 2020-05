Laurita Fernández debutó con su nuevo programa en las redes

El día de ayer Laurita Fernández debutó en su nuevo programa Jugala-U que trasmite en su cuenta de Instagram. Antes de comenzar el ciclo, la conductora subió una historia dando los siguientes detalles: “Pueden jugar personas grandes, chicos, etc. No importa la edad. También pueden estar en grupo, en familia, desde casa y es sólo para Argentina. Me escribieron de otros países pero es imposible mandar los regalos al exterior”. Lo que sucede es que por el coronavirus no se pueden mandar cosas a otros países.

Fernández también subió un video donde exclamó lo feliz que estaba: “Chicos estoy recontenta!!! Hay muchas marcas que se coparon y me acompañan en este nuevo proyecto. En vez de mandarme regalos a mí, yo prefiero que le manden a ustedes. Este es un espacio para divertirnos un poco, para pasarla bien y calmar la ansiedad. Así como los viernes decidí hacer una clase de baile en mis transmisiones, quiero arrancar todos los lunes jugando, divirtiéndonos y haciéndoles ganar premios muy copados a ustedes”.

Después de debutar en su programa Laurita agradeció a todos los que participaron del vivo: “Gracias a todos, se re coparon. Sigo pensando en juego para la semana que viene, ya tengo un montón de premios más. Así que espero que la próxima nos volvamos a conectar”. Entre algunos mensajes de apoyo que recibió la actriz se pueden leer: “Me quedé todo el vivo, tenía mil trabajo y no me importó nada. Me encantó!!!”. Otra seguidora escribió: “Hermosa Laurita nos encantó tu programa felicitaciones te vamos a mirar en todo te apoyamos hermoso un abrazo”.

“Llega a Jugala-U”

Hace un día la joven había anunciado la llegada de su nuevo ciclo a través de un video. Escribió “Parece joda pero no. Mirar hasta el final. A partir de mañana todos los lunes 21 horas llega a Jugala-U en vivo y que en mi cuenta de Instagram. Juegos y premios, todo desde tu casa. ¿Nos vemos mañana?”. Ese archivo tiene la voz en off de un locutor varón que comienza preguntando: “¿Estás cansado, aburrido de que todos los días sean iguales? ¿Sos de los que no ganan nunca?”.

A continuación explica de qué se trata el nuevo programa que conduce la actriz: “Llega a Instagram una mujer misteriosa y tiene lo que estabas esperando. Para vos. La producción está lista, la escenografía y las bailarinas también. Muchos juegos y fabulosos premios pueden ser tuyos. Este lunes llega, Jugala-U“. Laurita tiene en su red social más de 4 millones de seguidores y a través de clases de bailes virtuales, (y ahora el programa de juegos) trata de mantener entretenidos a sus fans.