Ricardo Darín criticó a la corrupción en Argentina: “Si no existiera la corrupción no habría pobreza”

Ricardo Darín estuvo ayer en el programa Verdad o Consecuencia transmitido por TN. Allí habló un poco de todo lo que está pasando en la actualidad. Respecto a los cambios que generó la cuarentena opinó: “Esta situación estamos viendo todos cada uno a su manera. Los que están pataleando porque la cuarentena es larga tienen sus razones. Tienen que salir a ganarse el mango día a día. Cuando se prolonga es razonable tratar de comprender que la paciencia se agote. Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, cuando a uno le aprieta más que a los otros”.

Además agregó: “Es muy fácil condenar y criticar y no ponerse en el lugar de los demás. Lo primero que nos nace es decir que está mal y señalamos con el dedo”. Darín explicó: “Este encierro no se está trastocando. Lo que me da muchísima vergüenza que hayamos dejado de aplaudir a las 9 de la noche a los médicos, enfermeros y enfermeras que están en la lucha contra coronavirus. Al mismo tiempo existen casos de gente que ha repudiado tener un médico en su propio edificio. Lo más difícil es tratar de mantener la calma.

El actor criticó las falta de cultura que hay en Argentina respecto a cuidar al otro, ya que es algo que cuesta mucho hacer: “Lo que nos cuesta mucho los argentinos es entender que cuidarnos también es cuidar al otro. Esto tiene que ver con una cuestión cultural, de educación, qué fue tan cascotera a lo largo del tiempo en nuestro país. Siempre lo que intento ponerme en el lugar de los demás y tratar de comprender. Hay cosas que son incomprensibles pero vale la pena el ejercicio”.

“El estado está haciendo lo que puede”

Respecto al estado Ricardo dijo: “Yo creo que el estado está haciendo lo que puede, son seres humanos. están tratando de contener y van corriendo a apagar el incendio dónde se presenta, con las herramientas que tienen. creo que los funcionarios hicieron una cosa muy buena al principio la cual fue tratar de implementar esta cuarentena de forma temprana. La realidad es que hoy nadie sabe hasta cuándo va a durar el aislamiento. Lo más difícil para el estado, supongo yo, es tratar de socorrer a los más vulnerables”.

Darín también habló sobre los juicios que ahora se hacen mucho más lentos que antes: “Estoy un poco azorado a veces con cosas que leo. Trato de no enojarme, de ser analítico, leer entre líneas y tener un criterio propio. No siempre es fácil porque hay informaciones muy contradictorias”. Para cerrar relacionó a la pobreza con la corrupción: “Si no existiera la corrupción no habría pobreza. Eso tiene que ver también con la corrupción personal, con el que ambiciona más de lo que tiene. En el mundo hay un reparto de la riqueza que es perverso”.