Sofi Morandi íntima: Habló sobre su paso en el Bailando y de Julián Serrano

Sofi Morandi recordó su paso por el Bailando y la relación que tuvo con Julián Serrano. Estuvo en una entrevista del ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etegoyen. “Es tremendo la onda que pegamos, nos reíamos mucho. Obviamente ahora no tenemos tanto contacto porque pasa siempre eso en los elencos. Tenes etapas. Pasamos mucho tiempo con ellos. Somos tres colgados y siempre hubo onda. Estuvo bueno, es muy intenso el Bailando. Vivimos algo flashero, siempre va a haber cariño” recordó la bailarina con mucho cariño lo que le tocó vivir.

Gracias Sofi Morandi por la charla en #MitreLive 🤣 pic.twitter.com/yplHSDTntW — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) May 25, 2020

Respecto a la separación de Julián Serrano y Malena Narvay comentó: “Se generó un montón de controversia. Esa fue la parte fiaca del Bailando que sabíamos que nos iba a tocar. Nos trataron tan bien el primero año que sabíamos que el segundo nos iban a buscar la vuelta para hablar de algo. Con Juli éramos compañeros y fin. La relación de Juli y Malena no tengo idea. Yo a Male la conozco por otras cosas pero no la conozco sobre su relación con Juli. No me jode el tema porque estoy segura de lo que dije pero es parte del show”.

Además Sofi aclaró: “Yo entendí que no hay que aclarar porque oscurece. Los que levantan esas cosas no quieren escuchar la aclaración porque no les sirve. A veces hago un vivo con Lizardo Ponce y me tira una joda, yo lo que hago es reírme porque aclaré y fin”. Para cerrar contó como es su vinculo actual con Serrano: “Cada tanto hablo con Julián. En su momento me había venido a ver al teatro, nos saludamos. Cada tanto si. Ahora está en su provincia. Los del interior nos fuimos todos a nuestros pagos”.

La ruptura

En abril de este año Julián confirmó la ruptura con Narvay. En ese momento comunicó: “Con Malena no estamos peleados. Justo se dio lo de la cuarentena y entonces fue todo más raro. Pero ahora no estamos en una relación. Seguimos en contacto, tenemos la mejor de todos modos”. Además agregó: “Igual nuestros seguidores ya se habían dado cuenta. No salimos a aclararlo porque no hacía falta. Antes que nada, somos seres humanos y siempre le voy a desear lo mejor. No es que no nos hablamos más. Además, sé todo el amor que le pone a sus proyectos”.

Por su parte Malena Narvay dijo que ella perdonó mucho en esa relación y que la ruptura fue algo que la desgarró. En su Twitter escribió: “Nunca me imaginé la repercusión que iba a tener una nota ni fue mi intención. Cuando me preguntaron conté como me sentí en ese momento e hice una reflexión sobre mi experiencia y lo que aprendí. Ya pasó, las cosas se dieron así. No hay que atacar a nadie. Hay mucho cariño igual. Hubo como mucho odio en redes y no estuvo bueno eso. Jamás me imaginé que iba a pasar eso. Nadie es una persona cruel a la que hay que castigar”.