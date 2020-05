Susana Giménez viajó a Uruguay y le llovieron las críticas

La diva de Telefe, Susana Giménez, viajó con su hermano a Uruguay en medio de la cuarentena. Hoy fue entrevistada por el equipo periodístico de Todo Noticias y opinó sobre la situación actual: “Estamos viviendo un año espantoso. En el mundo parece que ya pasó el aislamiento. Por lo menos en Italia están todos ya en la playas y fuera de sus hogares. En España no vi que pasó pero supongo que están iguales. Si bien ellos tuvieron miles de muertos, la situación ya pasó”.

Cuando Susana enteró que según el Ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires dijo que se esperan 10 semanas más de contagio se sorprendió. “¿Diez semanas? No me digas que después no puedo volver a mi casa porque ya directamente me mato!!”, exclamó. Ademas agregó: “Espero que hagan algo. Me da la impresión de que nadie sabe qué hacer, y que están todos corriendo para cualquier lado. Uno dice que si te inyectas vitaminas intravenosa te curas. Otro dice que hay dos pastillas que si las juntas funcionan muy bien”.

Carolina Amoroso le preguntó si temía que el gobierno se está enamorando de esta pandemia, y la conductora respondió: “No saben qué hacer, entonces nos encierran. Hay familias que no pueden estar así. Para un tipo que tiene 8 hijos es imposible!! Es imposible que la gente no pueda salir a tomar aire, que un adolescente no tenga ganas de juntarse con sus amigos”. “Ya venimos muy pobres de antes, pero de alguna forma hay que salir. Hay que dar trabajo y cambiar muchas cosas. Hay que colaborar y ayudar”, sostuvo.

“Yo tenía el permiso antes de salir”

Con la situación del viaje Susana explicó: “Yo tenía el permiso antes de salir, sin eso no te traen. Tenes que ir al consulado donde te hacen todas las preguntas y todo los papeles necesarios. Una vez completado todos los van a la cancillería y si ellos lo aprueban podes viajar”. Para cerrar habló sobre las cifras que dan en los informativos: “Me da mucha tristeza esta situación de los muertos por el coronavirus. Yo no quiero que la gente se asuste, hay que decir también la cantidad de gente que se salva, no solamente los que se mueren”.

El hecho de que la estrella de Telefe pudiera salir del país no fue bien recibido en las redes. En Twitter @agusalejook se quejó: “Susana se fue hoy a Uruguay como si nada. Marcelo Tinelli vuelve con Showmatch y Marley va a casas de famosos a grabar su programa. Parece que la gente con plata puede hacer lo que quiera con esta pandemia y se meten por el culo la cuarentena obligatoria”. Otro usuario escribió: “Susana acaba de irse del país junto con su hermano rumbo a Uruguay en su jet privado. ¿Como salió del país en cuarentena? Inentendible y repudiable”.