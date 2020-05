Yanina Latorre le exige a Beto Casella que no la nombre nunca más

Yanina Latorre intimó a Beto Casella para que deje de mencionarla en Bendita TV, el programa de Canal 9. Mediante historias de Instagram, Ángel de Brito subió videos de Yanina en las oficinas del Correo Argentino. “Estoy mandando mi primera carta documento. ¡El nivel de hartazgo que tenés que tener para hacer eso!”, exclamó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. “Acá está la carta. Se terminó, quiero que actúe la justicia. Ocho años seguidos de hostigamiento constante”, dijo mientras mostró a la cámara un sobre marrón.

De Brito publicó el escrito en su cuenta. En el texto, Latorre asegura sufrir un “sistemático y continuo hostigamiento y maltrato perpetrado en grupo y organizadamente mediante la utilización maliciosa del humor”. Dice que hay “ridiculización de mi persona mediante apodos utilizados en forma peyorativa, además de la utilización de otros calificativos”. “Reitero, son utilizados en forma negativa a mi persona y ocupan su programa televisivo”, insiste en el texto. Asegura que Casella hace “un ejercicio ilegítimo y abusivo del derecho de la libertad de expresión”.

“Procedo a intimarlos formalmente para que en forma inmediata se abstengan de mencionar, aludir, difundir, divulgar datos, información, acusaciones en referencia a mi persona”, exige Yanina. Precisa que no se refieran a ella “de forma directa o mediante la utilización de figuras, apodos, señales, silencios o cualquier otra herramienta alusiva”. “Esas cosas afectan mi dignidad, buen nombre y desempeño personal y profesional o perturban de algún modo mi vida privada o la de mi familia”, alega. Y amenaza con accionar por daños y perjuicios si no se detienen.

Sin humor

Latorre considera que lo que pasa en Bendita TV “excede el ámbito de humor, habiendo sido objeto de especial ensañamiento que sobrepasa cualquier acto de provocación”. Con las publicaciones, De Brito se transformó en el comunicador en las redes sociales del comportamiento de su panelista. Hoy estuvieron en su programa habitual, pero no anticiparon nada. Días atrás Latorre había prometido en vivo, durante la emisión de ‘LAM’, que iba a hacer un planteo contra el programa que conduce Beto. “Te va a llegar una carta documento”, anticipó la periodista.

Acto seguido, ese día Yanina llamó al abogado Fernando Burlando para preguntarle si podía denunciar a Casella. En ese momento, el letrado dijo: “Esos dichos no tiene ningún tipo de condena penal. Es una calumnia. Si Yanina ve que hay algún tipo de situación personal tal vez se pueda lograr que no se la mencione más”. Latorre se defendió y acusó al conductor rival de estar obsesionado con ella: “Esta vez lo digo en serio. Ya no me causa gracia la obsesión de Beto. Vas a tener que explicar vos (por Casella) en la justicia lo que decís de mí”.