Yanina Latorre se indignó por lo que hizo Jimena Barón: “Es una adicta a la fama”

Yanina Latorre acusó a Jimena Barón de violar la cuarentena. Hoy en el programa Los Ángeles en la mañana hablaron sobre la reunión de la cantante y Daniel Osvaldo. La panelista exlamó indignada: “Estamos en cuarentena, en una pandemia. El pedido de un menor no tiene nada que ver, primero porque no está en el DNU. En ningún momento hubo un inciso que dice que Alberto y su equipo haya firmado que si Momo el hijo de Osvaldo quiere ver a la madre tiene que ir a la casa. Voy a hablar con Alberto Fernández“.

Latorre aclaró: “Ayer me contestó Alberto porque le pregunté si puedo ir a visitar a mi mamá. Yo tengo permiso para entrar a su casa. Me contestó cuando estábamos al aire, pero estábamos con otros temas”. Ángel De Brito relató el chat: “Hola buen día, necesito que me saques de una duda. Con el permiso nuevo, ¿qué hago si tengo dos trabajos?”, le preguntó Yanina a Alberto en su mensaje. El presidente de la nación le contestó: “Pero vos sacás un permiso de periodista, con ese permiso te movés libremente”.

Más adelante, Yanina acusó a Jimena que es una adicta a la fama. “Se hace la que no quiere dar notas. De repente me manda la receta de un yogurt o de algo que no le pedí, pero cuando le pregunto una data no te la da y después lo sube todo a sus historias. Es una adicta a la fama”, explicó la esposa de Diego Latorre. Además dijo: “El año pasado con lo de la canción Puta se borró y hubiera estado bueno que conteste y diga lo que pensaba. Después va y sube los videitos, se pone a llorar”.

“Es lo mismo que hace la China Suárez”

Ángel reflexionó: “Es como la famosa que cuando le preguntás si está embarazada no te contesta nada, pero después se cuelga del embarazo para hacer escándalo” (clara alusión a lo que hizo Eugnia Suárez). Ahí Yanina refutó la idea del conductor: “Es lo mismo que hace la China, lo que hace Wanda Nara. Suben todo a las redes sociales. Suben una pancita, venís vos y das la primicia de que está embarazada y se ofende. Después se ve que sí estaba. Son adictas a que se hable de ellas”.

“Hace siete minutos Jimena subió una historia con Osvaldo y su perro. Me contesta mensajes el presidente y no me contesta ella. A mí me odia. No entiendo cómo una figura de su talla hace eso” expresó Yanina. Para cerrar De Brito comentó: “Causó mucho revuelo este reencuentro con Daniel, por los motivos que todo el mundo conoce… Casi que ni hace falta explicar, pero ella decidió hacerlo público y compartir su vida con todos. Están completamente chiflados”.