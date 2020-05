Ángel de Brito reveló más detalles de la pelea entre Rial y Tauro

Ángel de Brito, conductor de ‘LAM‘, estuvo en el programa El espectador transmitido por CNN Radio AM950. Allí reveló más detalles de el cruce entre Marcela Tauro y Jorge Rial. “Ahora hay un tema porque ella cuando le dijo ‘renuncio’ a Rial, se refería al programa Intrusos. Ella sigue siendo empleada del canal (América TV) donde trabaja hace 25 años. Estuvo 20 años facturando para el canal, de los cuales 5 los hizo en blanco. La decisión final es del canal, como pasa en todas las empresas”.

De Brito contó lo que pasó en el grupo de WhatsApp de Intrusos: “Ayer Rial la eliminó del grupo de WhatsApp de Intrusos. Esto es una clara muestra de cómo está el clima en ese programa. Por ahora ellos dos no tienen diálogo. No sé si Marcela hablará con sus compañeros. Ni Jorge quiere que vuelva (por Tauro), ni ella quiere volver”. Ángel aclaró cómo se enteró de esas cosas: “No es que esto me lo dijo a mí puntualmente, sino que eso ella se lo cuenta a sus amigos”.

Además dijo: “Lo que yo sé es que el canal le propuso a Marcela pasarla programa de la mañana de Guillermo Andino. La van a rajar a Pía Shaw y la van a poner a Tauro, al menos eso calculo yo. El problema ahora es que Marcela tiene un programa de radio a la mañana en La 100. A mí me contaron que ella está de buen humor aunque obviamente está enojado por la situación. Todavía no tuvo de una reunión con la dirección de la programación del canal. Ella le dijo a muchas personas una frase letal sobre Rial: ‘mi cuerpo quiere lejos a esa persona'”.

“Marcela Tauro no viene a ‘LAM'”

Respecto a la frase que publicó en sus historias de Instagram (Los Ángeles me envían señales) De Brito expresó que no se refiere a su programa Los Ángeles de la mañana. “Yo tengo buena relación con un Tauro, pero no somos amigos. Ella me encanta como profesional, pero en mi programa yo no tengo lugar. Yo tengo mis panelistas y me encantan todas las que están. Me falta que vuelvan Lourdes Sánchez y Cinthia Fernández. Quiero aclarar públicamente que no hay ninguna charla, ninguna chance de que ella una. Marcela Tauro no viene a ‘LAM‘”.

Por otra parte, en días anteriores Pallarés también habló sobre la polémica: “Yo trabajo hace siete años en Intrusos y ellos se conocen hace 30 años, son historias de muchos años de conocerse y saber sus timings. La verdad es que no hablé con Marcela pero sé que hubo una molestia entre los dos, se vio al aire. Cualquier programa la quisiera tener, pero ella es muy Intrusos, muy su formato. Lo que yo quiero es que Marcela vuelva a Intrusos”. Mientras que de parte de Tauro y de Rial no hay palabras respecto a lo sucedido